El Alpicat se lleva el duelo leridano ante el Borges

El Alpicat, con dos goles de Barbosa y Vendrell, se llevó ayer el duelo leridano de Primera Catalana ante el Borges (2-0). Los de Edgar Tornero se reencontraron con la victoria después de dos derrotas consecutivas ante el Turó Peira y el Poble Sec, mientras que el Borges sigue sin levantar cabeza. Los de Les Garrigues, que se estrenaron bajo las órdenes de Roger Pelegrí 'Pele', sustituto de Jordi López 'Mena', encadenan su sexta derrota y siguen en penúltima posición con 13 puntos, a ocho de la salvación. Por su parte, el Alpicat es octavo, con 31 puntos, y con este triunfo se acerca un poco más a la permanencia.

La primera parte comenzó con un Alpicat muy enchufado, que llegó con peligro al área de Millán hasta en dos ocasiones. Aun así, fue incapaz de materializar las oportunidades y las fuerzas se nivelaron en un partido muy disputado en el centro del campo, pero sin peligro en las áreas. Solo en el minuto 27 llegó el primer gol del partido en un balón colgado por Hugo Roc que la defensa del Borges despejó mal y Barbosa lo aprovechó para abrir el marcador y poner a los suyos por delante antes del descanso (1-0).

En la reanudación, siguió la misma tónica. Aun así, los cambios revitalizaron las fuerzas del conjunto de Edgar Tornero frente a un Borges que no fue capaz de generar peligro hasta el tramo final. En el 80, el asistente le anuló un tanto a los de Les Garrigues. En el 83, a punto estuvieron de empatar a la salida de un córner, pero ya en el 84, Vendrell sentenció el partido con un cabezazo (2-0).