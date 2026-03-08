España impone su ley en el exilio de Ucrania

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La selección española femenina sumó un triunfo cómodo ante Ucraniaen el segundo encuentro de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027. Tras el 3-0 logrado ante Islandia en la primera jornada, el combinado dirigido por Sonia Bermúdez mantiene el pleno de victorias y continúa el pulso con Inglaterra por el liderato del grupo A3. Ambas selecciones cuentan con seis puntos, aunque el conjunto inglés ocupa la primera posición por una mejor diferencia de goles. España saltó al césped con la presión añadida de saber que Inglaterra había ganado previamente a Islandia por 2-0, lo que obligaba a las españolas no solo a sumar los tres puntos, sino también a tratar de ampliar su ventaja en el marcador.

Ucrania, dirigida desde hace apenas un mes por Iya Andruschack, intentó competir desde el inicio y buscó sorprender en los primeros minutos con tímidos acercamientos. Sin embargo, las ucranianas apenas lograron inquietar a Misa Rodríguez, que volvía a defender la portería de España por primera vez desde los Juegos Olímpicos de París 2024. Superado el arranque, el dominio del conjunto español fue claro, con largas posesiones y continuos ataques sobre el área rival. La primera ocasión clara llegó en el minuto 9, tras una rápida combinación en la frontal entre Alexia Putellas y Vicky López, aunque el remate final no encontró portería con la contundencia necesaria. A pesar del control del juego, España tuvo que esperar hasta el tramo final de la primera parte para abrir el marcador. En el minuto 44, una falta botada por Salma Paralluelo desde tres cuartos encontró la cabeza de Edna Imade dentro del área para firmar el 0-1. Ya en el tiempo añadido, Lucía Corrales amplió la ventaja con un potente disparo lejano que tocó el larguero antes de entrar, logrando además su primer gol con la selección.

Tras el descanso, España mantuvo la iniciativa y evitó cualquier reacción de Ucrania. En el minuto 54, una acción dentro del área terminó con una mano de Shmatko y Vicky López transformó el penalti para poner el 0-3. Cuando el partido parecía completamente controlado, Ucrania recortó distancias gracias a Olga Ovdiychuk, que remató un centro de Viktoriia Hiryn. Las locales apretaron ligeramente en el tramo final, pero España gestionó bien la ventaja y cerró el partido sin mayores sobresaltos.