Examen ante el rey de la Copa

El Hiopos Lleida retoma hoy la Liga tras dos semanas de parón por la disputa de la Copa del Rey y las ventanas FIBA con la visita a una de las pistas más exigentes, la del Baskonia, reciente campeón copero. Y lo hace después de encadenar tres derrotas consecutivas antes del descanso, las dos últimas especialmente dolorosas ante rivales directos como el Manresa y el Girona, resultados que dejaron al equipo algo tocado antes del paréntesis. En ese contexto, los de Gerard Encuentra afrontan el regreso a la competición con la intención de recuperar sensaciones, competitividad y encauzar el objetivo de la permanencia.

El duelo en el Fernando Buesa Arena llega además con el recuerdo de lo ocurrido en la primera vuelta, cuando los leridanos fueron capaces de sorprender al conjunto vitoriano en el Barris Nord. Aquella victoria fue una de las dos que marcaron el gran arranque de temporada del Hiopos, junto al sonado triunfo en el Palau ante el Barça, resultados que dispararon la ilusión alrededor del proyecto pero que, con el paso de las jornadas, también han acabado generando unas expectativas que el propio técnico considera desproporcionadas. Encuentra, precisamente, se refirió a esa situación en la previa del encuentro, apelando a la necesidad de asumir la realidad competitiva del equipo. “Este año vamos con una mochila de expectativas más alta de la real; estamos notando desde dentro que hay una exigencia irreal, porque nuestra realidad es salvarnos y tenemos equipo para ello, no tenemos un súper talento”, dijo. En ese sentido, reclamó centrarse en lo verdaderamente importante: “Lo que sí que nos debemos exigir es dar el 100% en los partidos. Tenemos que luchar mucho y alegrarnos mucho si conseguimos la permanencia”, aseveró.

Enfrente estará un Baskonia que vuelve a la competición doméstica con la moral reforzada tras conquistar recientemente la Copa del Rey. El conjunto vitoriano atraviesa un momento de confianza elevado, aunque el viernes cayó en casa en la Euroliga frente al Paris Basketball. Aun así, Encuentra se espera un partido muy distinto al de la primera vuelta, entre otras cosas por los cambios que ha experimentado la plantilla vasca.

La gran novedad será el debut del último fichaje, el base Dani García, incorporado para reforzar una dirección de juego coja desde el inicio de Liga y que había quedado muy debilitada tras la marcha en enero de Zoriks. El barcelonés lleva varios días trabajando con el grupo y ha dejado muy buenas sensaciones. “Se está adaptando muy rápido. Es un jugador inteligente y creo que nos puede ayudar mucho”, explicó Encuentra, que podrá contar con toda la plantilla, si bien Golomán, que jugó muchos minutos con su selección en estas ventanas, llega con molestias.