El Hiopos Lleida cae ante el Baskonia en un partido ajustado

El Hiopos Lleida ha caído derrotado por 93-90 ante el Baskonia en un enfrentamiento marcado por el equilibrio y la intensidad durante todos los periodos. El conjunto que entrena Gerard Encuentra ha competido de tú a tú contra un rival de la zona alta, pero no ha podido materializar sus opciones en los momentos decisivos del partido.

El partido ha estado caracterizado por un intercambio constante de puntos entre ambos equipos, con parciales ajustados que han mantenido la emoción hasta el tramo final. Los leridanos han mostrado una buena versión colectiva con 26 tiros de dos convertidos sobre 48 intentos (54%) y un 31% en triples, porcentajes similares a los del Baskonia, que ha finalizado con un 54% en tiros de campo y un 29% desde la línea de tres puntos.

En el apartado individual, Batemon ha liderado la anotación leridana con 20 puntos en casi 29 minutos sobre la pista, completando una actuación de 5/12 en tiros de dos, 1/6 en triples y un perfecto 7/7 desde la línea de tiro libre. El norteamericano también ha aportado 4 rebotes y 4 asistencias, consolidándose como referente ofensivo del equipo.

Melvin Ejim ha sido el segundo máximo anotador del Hiopos Lleida con 18 puntos, fruto de uno 5/11 en tiros de dos y uno destacado 2/3 en triples. El jugador canadiense ha completado su estadística con 7 rebotes, mostrando su polivalencia en ambas zonas de la pista. Su valoración de 17 créditos refleja la importancia de su rendimiento durante los 24 minutos que ha disputado.

Desde el banquillo han salido contribuciones importantes como los 11 puntos de Dani García, que ha debutado hoy con el Hiopos Lleida. Golomán también ha aportado 11 puntos con un 100% de acierto en tiros de campo (3/3) y un triple convertido, sumando 4 rebotes en 16 minutos.

Por parte del conjunto vasco, Forrest ha sido el máximo anotador con 18 puntos, destacando especialmente su rendimiento desde la línea de personal con 11/12 tiros libres convertidos. Omoruyi ha añadido 17 puntos, mientras que Simmons ha aportado 13 puntos con uno perfecto 3/3 en tiros de campo saliente desde el banquillo.

La clave del partido se ha decidido en gran medida desde la línea de tiro libre, donde el Baskonia ha conseguido un excelente 87% de acierto (26/30) frente al 78% del Hiopos Lleida (14/18). Los 12 tiros libres adicionales lanzados por los vascos han resultado determinantes en un partido tan igualado. Con esta derrota, el equipo leridano se queda tres por encima del descenso antes de visitar otra pista complicada como la del Real Madrid la próxima semana.