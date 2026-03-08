Llueve sobre mojado para el Lleida en Peralada (3-0)

Publicado por guillem montardit Creado: Actualizado:

El partido ha empezado muy trabado y sin dominador, con pocas ocasiones en la primera parte, que se ha decantado con un gol de cabeza del Peralada en el minuto 22. A la reanudación, el Lleida ha dominado pero no ha sido efectivo, mientras que los locales han ampliado la ventaja. El partido se ha complicado todavía más para los visitantes con la expulsión de Sasha.

El partido ha empezado con imprecisión en medio del campo, sin ningún dominio sobre el terreno de juego y ambos equipos jugando con pelotazos diagonales de campo a campo. En el minuto 12, ha llegado la primera aproximación de los de Cortés, un chute de Marc Alegre que se ha acabado perdiendo por fuera de la portería rival. Después de una falta de Silva al 22, el central rival ha adelantado a los locales con un gran remate de cabeza (1-0). En el minuto 33, Escobedo ha tenido que ser atendido y sustituido por Putxi. A causa de la lluvia, la primera mitad ha sido trabada y ha acabado sin más ocasiones.

La segunda parte ha empezado con un Lleida dominante, creando oportunidades e, incluso, con un gol anulado a Marc Alegre. A pesar del dominio de los azules, el Peralada ha dispuesto de una acción a pelota parada y, con una chilena, Gallardo ha puesto distancia en el marcador (2-0). A partir de este momento, el rendimiento de los del Segrià ha descendido y, diez minutos después, Musta ha aprovechado una pelota muerta para pegar en Satoca (3-0). A la jugada siguiente, Sasha ha sido expulsado para llegar tarde a un duelo contra el delantero gerundense.

Con la derrota, el Lleida sigue colista de Tercera RFEF y se aleja cada vez más la permanencia. La próxima semana recibirá el sábado en el Cerdanyola en un duelo directo para la salvación