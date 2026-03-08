Mari Boya sufre su segundo accidente en el Gran Premio de Australia

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

El piloto aranés Mari Boya no está teniendo suerte en el Gran Premio de Australia. El de Les, que ya se vio obligado a abandonar su primera prueba clasificatoria de Fórumla 2 tras acabar contra las protecciones, sufrió otro accidente en la carrera sprint de la categoría antesala del 'Gran Circo' que le impidió terminar la prueba y le obligó a salir desde la última posición en la carrera principal de la pasada madrugada.

Boya, que salió desde la última posición de la parrilla, arrancó la sprint con remontada, logrando establecerse en la decimoquinta posición tras 10 vueltas. Aun así, el piloto de Prema Racing vio como su avance se frustraba tras perder el control de su monoplaza en la vuelta 15 e impactar, de nuevo, contra uno de los muros del circuito de Albert Park. Tras el ‘safty car’ originado por el accidente del leridano, la prueba siguió sin más inconveniente y se saldó con el triunfo del paraguayo Joshua Durksen (Invicta Racing).

Por otro lado, George Russell (Mercedes) conquistó ayer la pole en la primera cita del Mundial de Fórmula 1, en una sesión de clasificación en la que el español Fernando Alonso (Aston Martin) rozó la Q2 y saldrá decimoséptimo y en la que Carlos Sainz (Williams) ni siquiera pudo rodar y empezará desde la penúltima posición. Mercedes demostró su superioridad, situando a sus dos pilotos en la primera fila de la parrilla. Russell impuso un mejor tiempo de 1:18.518 para asegurarse la pole por delante de su compañero, el Kimi Antonelli, que paró el cronómetro en 1:18.811. El podio lo cerró Isack Hadjar (Red Bull) con un tiempo de 1:19.303. Su compañero, el tetracampeón del mundo Max Verstappen arrancará vigésimo tras sufrir un accidente en la Q1.