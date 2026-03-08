El Robles Lleida, virtualmente descendido (62-92)

Publicado por GUILLEM MONTARDIT Creado: Actualizado:

El Robles Lleida encajó ayer la decimosexta derrota de la temporada, la cuarta consecutiva, al caer ampliamente contra el Cortegada (62-92), que llegaba cuarto clasificado. Un resultado que, combinado con la victoria del Ointxe!, prácticamente certifica su descenso de categoría.

El equipo que dirige Rubén Petrus se queda ahora a cuatro victorias de la zona de salvación cuando quedan sólo cinco partidos por disputarse, con el agravante que tiene el average perdido con los principales rivales directos.

El partido de ayer a duras penas tuvo historia. De hecho, las leridanas perdieron los cuatro cuartos y sólo mantuvieron el tipo durante la parte inicial del primer periodo. A partir de allí las diferencias no pararon de crecer.