Triunfo sufrido y más líder: El Vila-sana supera a un Manlleu ordenado (2-0)

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Vila-sana sumó una trabajada victoria ante el Manlleu en un encuentro en el que el líder llevó el peso del juego, pero tuvo que insistir hasta los últimos minutos para asegurar los tres puntos.

El partido comenzó con un ritmo algo impreciso por parte de ambos equipos. Ninguno conseguía dominar con claridad y las primeras aproximaciones apenas generaron peligro. Con el paso de los minutos, sin embargo, el Vila-sana fue creciendo sobre la pista y empezó a imponer su juego, controlando cada vez más la posesión y obligando al Manlleu a replegarse en busca de mantener el orden defensivo.

La insistencia de las locales acabó dando resultado. Tras una intensa presión y varias llegadas al área rival, un potente lanzamiento de Luchi Agudo fue rechazado por la portera Abril Alonso, pero el rebote lo aprovechó Maria Porta para abrir el marcador y adelantar al conjunto del Pla d’Urgell (1-0, min. 16). El Vila-sana continuó dominando tras el gol, aunque el Manlleu reaccionó en los últimos compases del primer tiempo y obligó a intervenir a Sandra Bento, que respondió con seguridad.

En la segunda mitad, el equipo del Pla elevó el ritmo y volvió a generar varias ocasiones claras. Victòria Porta estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo que se estrelló en el poste, reflejo del dominio local. Pese a ello, el segundo gol se resistía y el marcador ajustado mantenía el partido abierto. El Vila-sana siguió llevando la iniciativa y acumulando llegadas, aunque en algunos momentos la precipitación evitó que las ocasiones se transformaran en goles.

En los últimos minutos, el Manlleu arriesgó con portera-jugadora para buscar el empate. Esa apuesta dejó espacios que el Vila-sana aprovechó en el tramo final, cuando Aina Florenza recuperó una bola en media pista y marcó a portería vacía el definitivo 2-0. El triunfo permite al Vila-sana seguir firme al frente de la clasificación y demuestra su capacidad para dominar los partidos y también para saber sufrir cuando el marcador se mantiene ajustado.

El Alpicat recibe hoy al Voltregà en otra final para la permanencia

El Lleidanet Alpicat afronta hoy otro duelo trascendental en su lucha por la permanencia recibiendo al Voltregà (12.30), noveno. El equipo leridano es consciente de la importancia del encuentro y de buscar puntos que le permitan superar al Las Rozas, que es el que marca la salvación y el único rival al que puede arrebatarle la plaza. El Alpicat está un punto por debajo del equipo madrileño, al que recibirá en la penúltima jornada. Con la retirada del Coruña y con el Mieres prácticamente descendido, la otra plaza de descenso intentarán evitarla Alpicat y Las Rozas en las siete jornadas que restan.

Rodero: “Hemos dominado, pero la definición no ha sido la mejor”

El técnico del Vila-sana, Lluís Rodero, destacó tras el partido que, pese a lo ajustado del marcador, su equipo llevó la iniciativa. “El dominio del partido lo hemos tenido totalmente nosotros, creando muchísimas ocasiones y dando pocas opciones al rival”. El técnico leridano también reconoció momentos de precipitación. “Hemos tenido fases muy buenas y otras donde nos hemos precipitado mucho. Sobre todo, la definición no ha sido la mejor”. Aun así, se mostró satisfecho. “Estamos contentos por los tres puntos, eran importantes”.La autora del segundo tanto, Aina Florenza, admitió la dificultad del duelo: “Sabíamos que el Manlleu era un equipo difícil y que competirían hasta el final”. La goleadora destacó la capacidad del equipo para resistir. “Nos ha costado, pero el equipo ha sabido sufrir”.