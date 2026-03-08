Victoria épica y vital de un gran Mollerussa ante el Cornellà (1-2)

Publicado por jaume serret Creado: Actualizado:

El equipo de Manel Cazorla ha hecho un partido muy serio, donde ha plantado cara a un gran Cornellà y ha llevado a cabo un muy bueno duelo en líneas generales, ante el equipo más goleador de la liga y tercero en la tabla. La primera mitad ha acabado con un empate a uno, con un gol fantasma de cabeza de córner de Peñalba, muy protestado, y un golazo por toda la escuadra de Canillo para poner el empate antes del descanso. En la segunda, y con insistencia, Dueso ha marcado en la última jugada del partido para dar tres puntos en el Mollerussa en un campo muy difícil y un gran rival.

El Mollerussa ha ganado por 1 a 2 en el Nou Municipal de Cornellà. En el primer minuto de partido, los del Pla han tenido una mala noticia con la lesión de Franki, después de un choque con Aliaga, que ha salido del campo tocado de la rodilla, y que ha sido sustituido por Eche. A pesar de este contratiempo, los de Cazorla han tenido unos buenos primeros minutos, apuestos en el terreno de juego y creando incluso llegadas amenazadoras. En la primera media hora de partido, el Mollerussa estaba dejando muy buenas sensaciones delante de un Cornellà tercero en la clasificación. A los 32 minutos, sin embargo, en una acción de córner en corto, Peñalba esperaba la pelota al segundo palo para rematar de cabeza. A pesar de una gran parada de Pepo con el pie, el árbitro Aguilar Prat ha dado el gol, muy protestado por los del Pla, que aseguraban que no había entrado la pelota al completo. Los mollerussencs no se han dado por vencidos en ningún momento, y en una gran jugada individual de Canillo dentro del área, deshaciéndose de un defensor, ha enviado la pelota por toda la escuadra, imposible para Isaac para poner el empate en uno antes de la media parte. El colegiado ha indicado camino en vestuarios después de una gran primera parte del Mollerussa, que no se ha encogido en ningún momento delante de un Cornellà que está haciendo una gran temporada y que cuenta con jugadores diferenciales.

En la segunda mitad, el Cornellà ha salido a por todas para desempatar el ‘match’. En los primeros minutos, los locales han sido plantados en campo rival, donde un gran Pepo ha tenido que actuar, junto con su defensa, para detener las ofensivas y neutralizar el buen juego de pelota parada con que cuentan los locales. En el transcurso del tiempo, sin embargo, los del Pla han ido reponiéndose, llegando con un ataque y gol a área rival y perdonando ocasiones claras como las que han tenido Eche, Jofre, Mehdi o Aleix Ruiz. Con estos se han tropezado con un gran Isaac Vila bajo palos cornellanencs, que ha impedido varias veces, oportunidades claras de gol de un Mollerussa que ha hecho un gran papel durante los 90 minutos.

Los locales han sabido gestionar las incursiones mollerussenques y han conseguido crear peligro en campo rival. El Mollerussa, a pesar del gran partido que ha realizado, ha acabado sufriendo y sacando agua de la barca con un ataque y gol, en este caso del Cornellà, aunque bien contrarrestado por los de Cazorla en los minutos finales del duelo. El partido, sin embargo, todavía no había dicho su última palabra, y es que Mehdi ha tenido aquella con la cual parecía la última para el Mollerussa, que se ha vuelto a tropezar con un enorme Isaac Vila. En el último suspiro, y en una contra, Dueso ha cruzado la pelota ante el portero rival, anotando el desempate a la épica, para dar tres puntos vitales al Mollerussa en un campo complicadísimo donde tan sólo habían ganado Badalona y Peralada, y que además suman su primera victoria a domicilio.

El Mollerussa consigue tres puntos sobre la campana que dan vida a los del Pla en un duelo donde se ha dejado la piel, en el campo de uno de los mejores equipos de la categoría y jugando a un gran fútbol. Los de Cazorla jugarán el próximo partido en el Municipal de Mollerussa, recibiendo en el San Cristóbal el domingo a las 12 h, y colocándose decimotercero momentáneamente dejando el descenso a tres puntos.