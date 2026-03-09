Cruel derrota del Alpicat

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Lleidanet Alpicat sufrió una muy cruel derrota en un partido que ganaba a falta de poco más de un minuto para la conclusión y dos goles del Voltregà, el segundo faltando un segundo y 8 décimas, dieron al traste con las aspiraciones de las leridanas. El técnico Mats Zilken se desesperaba en la banda y las jugadoras eran pura lágrima. Habían tenido al alcance de la mano la victoria que les habría sacado de la zona de descenso, después de un esfuerzo descomunal.

El partido comenzaba con buenas noticias. Lourdes “Luly”Lampasona y Ona Moreno volvían al equipo y la consigna era intentar sorprender al Voltregà para ir acumulando los puntos que les permitan a las leridanas eludir el descenso, que se jugarán mano a mano con Las Rozas. Al descanso se llegó con el 0-0 inicial y con un Alpicat que soñaba con dar la campanada y conseguir la segunda victoria de la temporada.

A los dos minutos de comenzar la segunda parte, Pati Miret tuvo la oportunidad de adelantar al Alpicat en una falta directa, pero no logró transformarla en gol. Iban transcurriendo los minutos sin moverse el marcador cuando en el minuto 43, de nuevo Pati Miret, disponía de una falta directa que, esta vez, no desaprovecharía. Y con el 1-0 se llegó a los últimos instantes. Un robo del Voltregà en su pista dio origen a un contragolpe fulminante que culminó Paula Vilamala a falta de 1’10”. La decepción completa vendría en los últimos segundos cuando Arantxa perdería la bola y el Voltregà en otro contraataque de manual colocaba el 1-2.