El Cervera gana por la mínima y sigue primero

El Cervera no perdonó en casa al Organyà (1-0). Los locales dominaron el encuentro, sin dejar crear oportunidades a los visitantes, bien colocados en el terreno de juego y seguros en defensa. El Organyà intentaba salir jugando desde atrás, pero se topó con un gran bloque defensivo en tres cuartos de campo, que le impedía poder crear ocasiones de gol. Los visitantes pusieron dos marchas más en la reanudación, pero una buena presión de Pont al portero rival permitió robarle el esférico para convertir el único tanto del partido. A partir del gol, los del Alt Urgell lograron crear más peligro y combinar mejor, pero su juego fue neutralizado por la defensa del Cervera. Los tres puntos se los llevó el equipo local y hacen que se mantenga líder. Cabe destacar que el Organyà no le pone nunca las cosas fáciles al Cervera, ya que en la primera vuelta, los hoy visitantes vencieron a los líderes en casa (2-1) y en este encuentro solo cedieron por la mínima.