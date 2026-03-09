El Juneda cae en casa y deja de ser líder en solitario

Publicado por Antoni Bonet Creado: Actualizado:

El Juneda cede ante el Athletic Almacelles en un partido igualado que se decantó para los visitantes tras una primera parte en la que los locales trataron de adelantarse pero no fue hasta justo antes de llegar al descanso que Susagna marcó el primero para los visitantes tras una jugada a balón parado (0-1, 44'). En la segunda parte, a los pocos minutos, Alex aprovechó un error defensivo local para ampliar la ventaja (0-2, 58'). Tras el tanto, los locales se volcaron al ataque pero sin fortuna, ya que la defensa visitante sacó dos balones bajo la línea de gol, por lo que el marcador no se movió. Tras la derrota, el Juneda cae a la segunda plaza con 41 puntos, los mismos que el La Seu, mientras que el Almacelles es séptimo con 30.