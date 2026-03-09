FEJ Mollerussa y la Caixa, juntos por la inclusión

Jugadores y personal del FEJ Mollerussa y miembros de la Caixa durante el acto conjunto. - JOSEP MARÍA RIBES

La Fundació Esportiva Joventut Mollerussa anunció su acuerdo de colaboración con La Fundació la Caixa, a través de CaixaBank, para impulsar su equipo inclusivo y poderlo consolidar como una realidad estable dentro de la estructura del club.

En este marco, desde la entidad del Pla d’Urgell se hizo entrega de las nuevas equipaciones deportivas a los jugadores del equipo, dotándolos con el material necesario para desarrollar su actividad en las mejores condiciones.

Según explicó el FEJ Mollerussa en un comunicado, “el equipo inclusivo forma parte de un modelo deportivo abierto y accesible que la Fundación impulsa con el objetivo de generar un impacto positivo en la comunidad, situando el deporte como una herramienta de transformación social”.