“La situación nos pesa”
Jordi López. El técnico del Atlètic Lleida dice que “nos está costando ser emocionalmente fuertes y tomar buenas decisiones”
El entrenador del Atlètic Lleida, Jordi López, no escondió su decepción ante una nueva derrota que deja a los suyos contra las cuerdas, y afirmó que “hemos empezado a despertar cuando íbamos 0-2”. López explicó que “cuando hemos marcado buscamos bien la portería rival, pero no hemos tenido claras las ideas porque la situación nos pesa”. El de Cardedeu explicó que “el equipo cuando se encuentra ante una situación así y debajo del marcador, toma peores decisiones y eso es lo que nos ha perjudicado a la hora de buscar el empate”. También reconoció que “con el 1-2 nos hemos desordenado demasiado, fruto de la ansiedad”. Fue muy expresivo al poner un ejemplo de lo que le ocurre al equipo. “Tenemos unas cadenas encima que nos pesan demasiado”. En cuanto a la vuelta al Farrús, López consideró que “hemos podido trabajar más nuestra idea y hacer variaciones ya que en el Camp d’Esports era imposible”. Siguiendo con el aspecto táctico, explicó que “he intentado sacudir el árbol, primero con las variaciones de sistema y luego con los cambios”. Precisamente uno de esos cambios fue el de Marcel Samsó, al que le dedicó unas palabras. “Quería probar cosas nuevas y pensaba que era un buen momento para ponerle y, de hecho, es una lástima porque ha tenido una ocasión muy clara”, dijo.
El técnico azul marino concluyó que “mientras matemáticamente haya opciones de salvación, vamos a darlo todo y a luchar hasta el final”.