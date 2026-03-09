Mari Boya se va de vacío

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

El piloto aranés Mari Boya pudo resarcirse ayer de un mal fin de semana en la Carrera Principal del GP de Australia y terminó en decimotercera posición tras partir desde el fondo de la parrilla, en la vigesimosegunda posición. El de Les, que sufrió dos accidentes tanto en la prueba clasificatoria, como en la Sprint, pudo completar su primera prueba con la escudería Prema Racing.

Boya, que mostró un ritmo muy prometedor a mitad de carrera, escaló dos posiciones en las primeras dos vueltas en Albert Park. Después supo aprovechar los errores de sus rivales, consiguiendo establecerse en la decimoquinta plaza, pero su evolución se vio frenada por un tramo final de carrera con poco movimiento que tan solo le permitió avanzar dos posiciones más antes de cruzar la línea de meta. Al final, y a pesar de las dificultades, el piloto de la academia de Aston Martin remontó nueve posiciones, terminando en decimotercera posición.

Respecto a su actuación, Boya aseguró que “ha sido un fin de semana difícil. El coche iba bien y el ritmo ha sido bueno cuando hemos podido apretar, pero necesitamos encontrar un poco más de feeling. Lo positivo es que hemos hecho buenas salidas y no ha habido fallos de procedimientos. Ya estoy deseando volver a subirme al coche”.

Por otro lado, el piloto búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing) terminó en primera posición y lidera la general. Rafael Camara (Invicta Racing) y Laurens van Hoepen (Trident) cerraron el primer podio de la temporada, respectivamente.

Mercedes arrasa y Alonso abandona dos veces

El piloto británico George Russell (Mercedes) logró ayer la victoria en el GP de Australia, primera cita del Mundial de Fórmula 1, y la lideró el doblete de Mercedes, con los Ferrari por detrás, mientras que el español Fernando Alonso (Aston Martin) tuvo que abandonar, y Carlos Sainz (Williams) fue decimoquinto. En una emocionante carrera en Albert Park, Russell se repuso de una buena salida de los Ferrari, con el monegasco Charles Leclerc situándose primero, para adjudicarse el primer triunfo del curso por delante de su compañero, el italiano Kimi Antonelli. Por detrás, Leclerc también se subió al podio, mientras que el británico Lewis Hamilton (Ferrari) fue cuarto y el vigente campeón, Lando Norris (McLaren), cerró el top 5. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que salía desde el fondo de la parrilla, remontó hasta la sexta posición. Por su parte, Carlos Sainz pudo completar la carrera, pero terminó fuera de la zona de puntos, decimoquinto. Aunque peor le fueron las cosas al otro español, Fernando Alonso. El asturiano partió decimoquinto y se situó décimo tras apagarse los semáforos. Sin embargo, su aventura duró muy poco. En la vuelta 14 fue alertado por radio de que algo iba mal y entró a boxes, aunque, cuando parecía que iba a abandonar, regresó a la pista con diez vueltas perdidas para utilizar la carrera como un test, antes de retirarse definitivamente.