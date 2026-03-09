Más de 600 jugadores de 28 clubes en el Catalán ACELL de Balaguer

Publicado por ÈRIC GRÀCIA Creado: Actualizado:

Balaguer acogió la 34ª edición del Campeonato de Catalunya de Baloncesto ACELL, que reunió a más de 600 deportistas con diversidad intelectual. En total, participaron más de 40 equipos de 28 clubes, que compitieron en diferentes categorías adaptadas a sus capacidades.

El torneo se disputó de manera simultánea en varias pistas de los dos pabellones de la ciudad y convirtió la jornada en un gran encuentro deportivo y reivindicativo para dar visibilidad al deporte de personas con diversidad intelectual. “Hoy no solo hacemos deporte, también hacemos oír nuestra voz”, destacaron los participantes en un manifiesto al final del campeonato. En el texto también subrayaron que el deporte les aporta “confianza, amistades y alegrías” y que “jugando rompemos barreras”.

La alcaldesa Lorena González agradeció la labor del Club Estel y especialmente a Anna Pàmies por la organización del evento, y destacó la voluntad de la ciudad de seguir acogiendo iniciativas de este tipo. La jornada coincidió con la celebración del Día Internacional de la Mujer y las autoridades presentes lo destacaron en sus intervenciones, señalando que el objetivo de cara a la próxima edición es lograr una representación femenina igual a la masculina.