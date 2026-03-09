Paso atrás del Tàrrega, que se deja remontar un 2-0 en el Joan Capdevila

Publicado por Francesc Gasull Creado: Actualizado:

El Tàrrega perdió en casa ante el Natació Terrassa (2-3), en un partido en el que los locales dominaron claramente en el campo y en el marcador, que en el minuto 63 reflejaba un claro 2-0.

El choque fue intenso desde el inicio con jugadas de peligro en ambas áreas. En el minuto 8 Valls aprovechó un saque largo del portero azulgrana Guti para abrir el marcador (1-0). Ya en la segunda parte, el buen juego local se difuminó, aunque en el minuto 62 Edgar había firmado el 2-0 que pareció encarrilar el reultado y el partido. Nada más lejos de la realidad, porque el visitante Prado se benefició de un error de la defensa del Tàrrega para recortar distancias y marcar el 2-1 en el minuto 72. La suerte también le dio la espalda a los de Jordi Jiménez y en el 77 un autogol de Lluís materializaba el empate (2-2). Finalmente, y de nuevo Prado, decantó el partido a favor del Terrassa en otro desajuste defensivo local a falta de cinco minutos para el final (2-3).

Tras el partido, Jordi Jiménez, entrenador del Tàrrega, se mostró decepcionado por el resultado del choque: “Teníamos el partido controlado e incluso habíamos arreglado cosas que no funcionaban, pero el equipo se ha relajado”. Para finalizar, añadió: “Ahora la diferencia sobre el descenso es menor, pero hay que seguir trabajando”.