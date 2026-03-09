Racismo en el partido entre el Verdú y el Tremp: patada e insultos al portero rival

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Verdú-Tremp, que se disputó a Agramunt a causa del mal estado del campo del equipo local por la lluvia, tuvo incidentes racistas. El portero del Tremp recibió insultos racistas por parte de aficionados rivales, llegando a darle una patada al recoger una pelota, según denunciaron miembros de su equipo. Añadieron que en uno de los goles locales, algunos aficionados saltaron al campo y lo celebraron delante del portero.

Al final del partido el portero se dirigió a ellos y hubo una reyerta. Las mismas fuentes indicaron que el árbitro hizo constar los insultos en el acta.