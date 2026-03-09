Salvan un punto al final

Publicado por ÉRIC GRÀCIA Creado: Actualizado:

El Balaguer empató ante un combativo Pirinaica (1-1) en un partido marcado por la tensión, las intervenciones arbitrales y la polémica. Ninguno de ambos equipos pudo hacerse con el control del juego en la primera parte pese a las oportunidades de las que dispusieron. El Balaguer no tuvo acierto en las faltas desde la frontal ni tampoco en un cara a cara de Nico Aires con el portero del Pirinaica, o en un disparo de Angerri que salió desviado por poco.También la Pirinaica tuvo sus ocasiones y, en el minuto 44 logró adelantarse en el marcador a la salida de un córner rematado por Morell.

Al inicio de la segunta parte los visitantes tuvo dos oportunidades claras para ampliar su renta, pero Romaní sacó bajo los palos la primera y Batalla acertó a desbaratar la segunda. El Balaguer reaccionó y, pese a la expulsión de Rosanes en el 58, tomó el mando del partido. En el tramo final del choque los locales generaron varias ocasiones de gol y en el el minuto 84 llegó el empate en un penalti que espinar envió a la red (1-1).

Al finalizar el encuentro, Josete, el entrenador local, valoró muy positivamente el resultado: “Hemos logrado un punto de gloria”. Josete también quiso destacar que: “El equipo ha sabido reconducir un partido que se nos havía puesto muy difícil tras la expulsión de Rosanes y con tan poco tiempo pòr delante, pero hasta hemos podido llevarnos los tres puntos”. Con este resultado el Balaguer sigue ubicado en la zona media baja de la clasificación, ocupando la undécima plaza y con siete puntos de ventaja sobre la zona de descenso. La próxima jornada visitarán al Sants.