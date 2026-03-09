Travé, tercero en la Copa Pirineus de La Seu

Miquel Travé, a la derecha, durante una de las batallas de ayer en el Parc del Segre. - NORBERT AGUILERA

La decimosexta edición de la Copa Pirineus bajó ayer el telón en el Parc del Segre de La Seu d'Urgell con la disputa de la modalidad de Kayak Cross, en la que solo dos representantes leridanos alcanzaron la final, los urgelenses Miquel Travé y Manel Contreras, y solo el primero logró subir al podio en la tercera posición.

Alrededor de 130 palistas tomaron parte en la prueba, que arrancó con la ronda individual en la que los más rápidos fueron la donostiarra Maialen Chourraut y el postevedrés Manuel Ochoa. En las eliminatorias, la urgelense Núria Vilarrubla, que el sábado se impuso en canoa eslalon, fue segunda en su manga, y la pontsicana Laia Sorribes ganó la suya, donde quedó eliminada, entre otras, la joven local Anna Simona. En hombres también superaron el corte Travé, Contreras y el pontsicano Miquel Farran, los dos últimos con sendas victorias. En cuartos de final, Contreras volvió a ser el mejor de su manga y accedió a semifinales junto a Travé, que también se impuso en su serie, mientras que Farran cayó eliminado al ser tercero. En féminas, ninguna leridana logró pasar.

Los dos urgelenses lograron el pase a la gran final con sendas victorias en semifinales, pero solo Travé consiguió subir al podio. Lo hizo como tercero, mientras que la victoria fue para Ochoa, con el británico Sam Leaver segundo y Contreras cuarto. En féminas, triunfo de la francesa Coline Charel, por delante de la británica Lois Leaver y de su compatriota Romane Prigent.