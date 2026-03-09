Victoria local en un duelo directo de la zona alta de la tabla - AMADO FORROLLA

Publicado por IBRAHIMA SECK Creado: Actualizado:

El Balàfia B aseguró los tres puntos en casa tras vencer 3-2 al Bordeta, en un partido decidido en la segunda parte. Fue un encuentro igualado y vibrante entre dos equipos de la parte alta de la clasificación, que comenzó con mayor dominio del conjunto visitante. Llegaron al descanso con 0-1 tras el tanto de Rabhi en el minuto 27.

El Balàfia despertó en la segunda parte y, nada más salir, igualó el marcador con un gol de Fall. En el minuto 76, Salif logró el 2-1, pero Bilal reaccionó de inmediato y recortó distancias con un gol de córner (2-2). Finalmente, Osagiede marcó el 3-2 que dio la victoria al conjunto local.

Este resultado mantiene al Balàfia en tercera posición, mientras que el Bordeta baja a la quinta.