JUEGOS
Audrey Pascual gana el oro en la combinada
La esquiadora madrileña Audrey Pascual se colgó ayer la medalla de oro en la combinada, por solo 46 centésimas de ventaja sobre la alemana Anna-Lena Forster, en la cuarta jornada de competición de los Juegos Paralímpicos de Milano-Cortina. Es su tercera presea en esta cita olímpica después del oro conseguido en el supergigante y la plata del descenso. Audrey Pascual, de 21 años, encarriló el triunfo en la primera manga, la del supergigante, en la que marcó el mejor tiempo con 1:21.88, algo más de dos segundos menos que la otra favorita al oro, la alemana Anna-Lena Forster, que hizo 1:24.70. En la segunda manga, la del eslalon, salió la última no tuvo que arriesgar, y más al ver que las estadounidenses Anna Soens y Saylor O’Bryen se cayeron. Marcó el cuarto mejor tiempo, con un total de 2:11.22, solo 46 centésimas menos.