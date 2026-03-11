Bru Seguí, del Xafatolls, oro en el Catalán de duatlón
Bru Seguí, atleta infantil del AA Xafatolls, consiguió la medalla de oro en el VII Duatló Jove Solidari SJD Triplay Prat, prueba del Campeonato de Catalunya de duatlón en categoría infantil. Además, su hermano, Lluc Seguí (AA Xafatolls), consiguió una destacada octava posición.
La prueba, disputada en El Prat de Llobregat, cubrió una distancia de 2.5 kilómetros de carrera y 6 kilómetros en bicicleta de carretera, dividida en tres segmentos: el primero a pie, el segundo en bicicleta y el tercero, de nuevo, a pie.