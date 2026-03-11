Dani Garcia: "Me sentí mejor de lo que esperaba en el debut"

El base Dani Garcia aseguró que su debut con el Hiopos Lleida dejó “sensaciones buenas” pese a la derrota en la pista del Baskonia, y consideró que el equipo está “en el buen camino” tras competir durante muchos minutos ante uno de los equipos fuertes de la Liga.

El jugador de Mataró admitió que el estreno fue “un poco agridulce” por el resultado, aunque destacó el nivel mostrado por el equipo. “Estuvimos cerca en el marcador durante mucho tiempo, pero no gestionamos bien los últimos minutos”, explicó. Garcia reconoció que, a nivel personal, sintió “los nervios típicos del debut”, aunque destacó que “el equipo me está ayudando muchísimo a integrarme y me sentí mejor de lo que esperaba”.

El base detalló que Gerard Encuentra le ha pedido “sobre todo apretar en defensa en toda la pista y contagiar agresividad al equipo" y a nivel ofensivo "controlar los ritmos y correr más, que es nuestra filosofía”.

En este sentido, consideró que el equipo dio un paso adelante en intensidad en el duelo ante Baskonia, aunque cree que aún hay margen de mejora. “Hicimos un buen partido, pero no fue suficiente. Tenemos que estar los 40 minutos a máxima intensidad”, dijo.

Sobre el próximo compromiso en la pista del Real Madrid, líder de la competición, aseguró que el objetivo será competir. “Sabemos que es una cancha muy difícil, pero iremos a darlo todo. Es baloncesto y nunca se sabe”, apuntó.

Por su parte, Cameron Krutwig coincidió en que la derrota frente a Baskonia dejó “mal sabor de boca” en el vestuario, especialmente después de haber llegado al descanso con ventaja. “Hicimos un buen partido, pero no pudimos cerrarlo”, explicó.

El interior estadounidense subrayó, no obstante, que el encuentro demostró que el equipo puede competir en la liga. “Jugamos con mucha pasión y energía, sobre todo después de tres semanas sin partido. Tenemos que construir a partir de eso”, afirmó.

Krutwig también valoró positivamente la llegada de Garcia al equipo. “Es un gran tipo y siempre es difícil incorporarse a mitad de temporada, pero ha encajado muy bien. Nos da organización y conoce muy bien la liga”, señaló.

De cara al partido frente al Real Madrid, el pívot destacó la calidad del rival y la exigencia del calendario. “Cada partido es duro y cada vez quedan menos. Madrid es un equipo muy talentoso, será difícil ganar allí”, indicó.

En el plano personal, Krutwig aseguró sentirse “bien” con su rendimiento y dispuesto a seguir ayudando al equipo a encontrar victorias. Además, restó importancia a la posible racha negativa. “Los partidos son difíciles y los rivales están arriba en la clasificación. Solo podemos salir a competir y hacerlo lo mejor posible”, concluyó.