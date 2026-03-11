El portero del Tremp relata los insultos racistas que recibió ante el Verdú: “El fútbol no debe servir como canal de odio”

“El fútbol no puede servir como canal de odio”. Con esta reflexión resume el portero del Tremp, Cheikh Diankong, el episodio que vivió el pasado sábado durante el partido frente al Verdú Cercavins. El encuentro, correspondiente al grupo 15 de la Tercera Catalana y disputado en Agramunt, terminó con victoria local por 2-1, pero quedó marcado por los insultos racistas que recibió el guardameta visitante desde la grada.

En declaraciones a este diario, Diankong, de 28 años y desde los 12 en el Tremp, explica que los primeros comentarios llegaron prácticamente desde el inicio. “Pasaban por detrás de mi portería y me decían que era muy malo, que ese día me las iban a meter todas. Al principio no me afectó demasiado”, recuerda.

Según relata, el grupo se desplazó después hacia la zona del banquillo local, donde continuaron gritando y golpeando las vallas hasta que el árbitro les llamó la atención. Sin embargo, cuando regresaron a la zona de la portería, los comentarios fueron a más.

“Volvieron y empezaron otra vez a decir cosas. Al final reaccioné y les dije que se callaran. A partir de ahí ya me empezaron a decir de todo hasta el descanso”, explica. Fue entonces cuando decidió comunicar lo sucedido al colegiado, tal y como quedó reflejado en el acta. Asegura que avisó al árbitro en varias ocasiones, aunque su prioridad era mantenerse concentrado.

“Mis compañeros también se lo comentaron. Pero yo quería centrarme en el partido porque era importante”, afirma. Según recuerda, en la segunda mitad los individuos volvieron a colocarse detrás de su portería para continuar con los insultos.

Desde el Verdú se explicó posteriormente que las personas que protagonizaron los hechos no eran aficionados del club y que habían permanecido en el campo después de un partido juvenil disputado previamente. Diankong asegura que desconoce su procedencia, pero que desde el principio percibió que no estaban allí por el fútbol.

“No sé si eran del Verdú o no, pero se veía que venían a buscar lío”, señala. También destaca el apoyo de sus compañeros. “Me decían que estuviera tranquilo y que no les hiciera caso, y es lo que intenté hacer”. Incluso en uno de los momentos clave del partido encontró una forma de desahogarse. “Hubo un penalti en contra nuestra y me dijeron de todo. Pero lo paré y lo celebré. Fue mi manera de responder”.

Más allá del incidente concreto, Diankong aprovecha para lanzar una reflexión sobre lo que ocurre en el fútbol amateur. “Los insultos están muy normalizados en estas categorías y muy poco penalizados. Muchas veces ya ni los escuchas”, lamenta. Por eso insiste en la necesidad de cambiar esta realidad. “Tarde o temprano algo tiene que cambiar. El fútbol tiene que ser un espacio para competir y disfrutar, no para insultar a alguien por cómo es”.

El Verdú condena los hechos y pide disculpas al guardameta

El Verdú Cercavins hizo público un comunicado tras los insultos racistas denunciados por el portero del Tremp en el que condena lo ocurrido, pide disculpas al guardameta visitante y subraya que este tipo de comportamientos “resultan totalmente inaceptables”.

El club explica que su forma de entender el fútbol se basa en el respeto y la convivencia. “El Verdú vive el fútbol como una excusa para encontrarse, hacer deporte y compartir el fin de semana desde el buen juego y el buen hacer”, señala el comunicado, en el que también se destaca la voluntad de que la actividad sea un espacio agradable tanto para los vecinos del municipio como para los visitantes. Además, asegura que ya se están tomando medidas para evitar que comportamientos así vuelvan a repetirse.

El Verdú también agradece la actitud del Tremp durante la gestión de la situación, destacando que “ambos clubes trabajaron con serenidad para priorizar la buena relación y el respeto mutuo”.