La Final Four europea, por cuarta vez en Lleida

El Onze de Setembre de Lleida volverá a acoger, por cuarta vez en nueve años, la Final Four de la WS Europe Cup de hockey sobre patines, la segunda competición continental que el Lleida Llista ha conquistado en tres ocasiones (2018, 2019 –ambas disputadas en Lleida– y 2021). La candidatura presentada conjuntamente por el club listado y la Paeria ha sido la elegida finalmente por la World Skate para albergar la fase final los días 18 y 19 del próximo mes de abril, por delante de las del Calafell y el Juventude Pacense portugués. Era la sexta vez que la entidad leridana y el ayuntamiento optaban a ser la sede de esta competición, ya que al margen de las tres que ya habían organizado (2018, 2019 y 2023), también lo habían pedido en 2021 (se jugó en Andorra) y el año pasado (en Igualada).

“Es un hito inolvidable, hacer otra vez la Final Four el año de nuestro 75 aniversario es espectacular, no se puede pedir nada más”, señaló ayer el presidente del Lleida Llista, Enric Duch, al poco de hacerse oficial la elección. “Ahora, a jugarla y a ver qué pasa. Está claro que nos gustaría ganarla, pero hay que ser humilde y sabemos que es muy difícil. Sabemos por experiencia que al final estos títulos se deciden por pequeños detalles, como nos pasó en las dos primeras ediciones que jugamos. Al menos, el pequeño detalle de jugar en casa ya lo tenemos”, aseveró.

Duch también se mostró convencido de que la candidatura leridana se impuso al resto por ser “la más completa”, y que la oferta económica no fue tan decisiva. “Creo que en la decisión final ha primado más la experiencia que tenemos en este tipo de competiciones y nuestras infraestructuras, tanto a nivel hotelero como deportivo”, dijo, sin olvidar el hecho de que el club listado celebra en abril su 75 aniversario.

En los próximos días se darán a conocer el precio de las entradas para los partidos y el de los packs globales, si bien Duch dejó claro que “queremos que sea una fiesta del hockey y no serán precios para nada desorbitados”.