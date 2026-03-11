Seis medallas leridanas en el Campeonato de España

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las atletas del Lleida UA Carla Vidal, Elisabet Ruz y Feliça Satorres conquistaron seis medallas, cuatro platas y dos bronces, en los campeonatos de España de atletismo de Antequera. Vidal quedó segunda en los 200 metros lisos de la categoría F35 y firmó su mejor marca personal. Además, conquistó la tercera plaza en los 60 metros y consiguió su mejor marca de la temporada en la modalidad. Por su parte, Ruz terminó segunda en los 400 lisos de la F45 y tercera en los 200, y Satorres consiguió dos platas en la prueba de 60 metros lisos de la categoría F55, de 55 a 59 años, y en los 200. En sendas pruebas estableció su mejor marca de la temporada.