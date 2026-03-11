Un penalti salva al Barça

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona rescató un empate (1-1) ante el Newcastle United en St James’ Park en un muy mal partido, en el que un penalti sobre la bocina, en el añadido y anotado por Lamine Yamal le salvó de una derrota que hubiera sido merecida y que se convirtió en un esperanzador empate para la vuelta en el Spotify Camp Nou.

Lo mejor fue, sin duda, el resultado, porque en el 95 cometió Malick Thiaw un claro penalti sobre Dani Olmo, que entró de refresco y apenas hizo esa jugada, pero decisiva. Y Lamine Yamal convenció a Raphinha, espesos ambos, como todos en un Barça que se le vio muy cansado, y engañó a Aaron Ramsdale para firmar ese empate.

Parecía abocado a una nueva remontada el Barça y, si bien es cierto que deberá ganar en el Spotify Camp Nou para estar en cuartos de final, no es obligado hacerlo por goleada como el día de la Copa. Aunque sin duda, de este duelo de ida deberán sacar muchas notas y apuntes para mejorar en casi todo. Este Barça, así, está lejísimos de Budapest. Los blaugranas resistieron el fuerte arranque del Newcastle United y alcanzaron el descanso con empate sin goles en St. James’ Park, tras una primera parte incómoda para los de Hansi Flick, que apenas inquietaron más allá de sendas ocasiones de Lamine y Fermín.

Aun así, el Barça tuvo una de sus pocas ocasiones claras en el minuto 66, cuando Cancelo encontró a Raphinha con un buen balón largo y el brasileño asistió raso a Lewandowski, cuyo remate de primeras, lanzándose al suelo, se marchó rozando el palo. El Newcastle siguió insistiendo y llegó incluso a celebrar un gol que fue anulado por fuera de juego de Joelinton tras un tiro al palo previo de Barnes, pero este tuvo su premio en el 86’, cuando Murphy le puso un centro al área que le encontró completamente solo para rematar sin oposición para batir a Joan Garcia y firmar el 1-0 tras un mal repliegue defensivo ‘culé’.

Intentó reaccionar Flick, dando entrada a Ferran Torres por un aciago Fermín López y, obligado, hizo debutar al joven Xavi Espart por un Ronald Araujo con rampas que pidió el cambio. St James’ Park era una fiesta en su primera presencia en unos octavos de final de la Champions, sometiendo a todo un Barça y con las mieles de la revancha del 1-2 de septiembre en los labios. Pero el Barça sobrevivió, con ese penalti de Lamine Yamal, y tocará acabar de remontar en el Spotify Camp Nou, un resultado que no es para nada malo pero que supondrá un nuevo reto para el equipo de un aliviado Flick.

Vía libre para ampliar el Camp Nou a 62.000 asientos

FC Barcelona ya cuenta con el visto bueno del ayuntamiento de Barcelona para la licencia 1C, un permiso que permitirá reabrir la primera y segunda gradería del Gol Nord del Spotify Camp Nou para el partido contra el Sevilla del próximo domingo y ampliar el aforo desde los 45.401 espectadores actuales hasta los 62.652. Con esta autorización, el club consigue uno de sus objetivos para que el estadio presente una imagen sin asientos vacíos. Con esta licencia, el Barça iniciará de inmediato el proceso para tramitar los 14.000 abonos disponibles para socios en esta zona del estadio. Los socios que aún no hayan solicitado su localidad dispondrán de un plazo de 24 horas para formalizar su petición. Los abonos tendrán un precio que oscila entre los 160 y 264 euros, y en caso de que la demanda supere la oferta, se realizará un sorteo entre los solicitantes.Además, el club también habilita la Grada d’Animació en su zona del Gol Sur, con 1.247 plazas. Para el partido de Copa del Rey contra el Atlético se abrió un córner entre Gol Sur y Tribuna con 750 aficionados como solución provisional. Ahora la nueva animación estará ubicada en la denominada zona Gol 1957 en el Gol Sur.

Atlético y Bayern golean y dejan la eliminatoria casi sentenciada

El Atlético de Madrid goleó al Tottenham (5-2) y el Bayern Múnich destrozó al Atalanta (1-6) para poner pie y medio en cuartos de final. Histórico lo que sucedió en el Metropolitano, con un 3-0 en el minuto 17 tras dos errores garrafales de Kinsky, que fue rápidamente sustituido. Por su parte, el Galatasaray golpeó primero y superó contra todo pronóstico al Liverpool (1-0).Por otra parte, el Real Madrid recibe hoy al Manchester City en el quinto cruce consecutivo entre ambos conjuntos, con los blancos plagados de dudas y unos ‘cityzens’ que quieren volver a ganar como ya lo hicieran en la fase de liga.