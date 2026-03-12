El jugador del Hiopos Lleida Caleb Agada explica su fe cristiana: “Allí donde juego, busco una iglesia”

El jugador del Hiopos Lleida Caleb Agada fue ayer el protagonista de una charla destinada a jóvenes en la parroquia de la Mare de Déu del Carme, de la que es feligrés desde poco después de su llegada a Lleida. El nigeriano, de 31 años, relató a una treintena de asistentes que participaron en el encuentro después de la misa de las 19.00 su experiencia personal con la fe católica y confesó que “allí donde juego, busco una iglesia”.

El jugador relató que a excepción de su paso por Rusia, siempre ha buscado una parroquia de confianza y destacó especialmente su experiencia en el Hapoel Be’er Sheva israelí, que le permitió visitar Jerusalén, en Tierra Santa. “Para mí es importante generar una comunidad en los sitios donde vivo, porque soy bastante tímido y la iglesia me ayuda a tener un lugar tranquilo en el que compartir mi fe”, añadió.

De hecho, relató que la religión ha sido muy importante durante toda su vida, inculcada por su madre, que se aferró a ella después de la muerte del padre de Agada cuando solo tenía tres semanas de vida. El nigeriano explicó que poco después ella tuvo que emigrar a Canadá sola, dejando a sus dos hijos con unos familiares en Nigeria, hasta que Caleb, con seis años, y su hermana, con nueve, pudieron reunirse con ella en Toronto, donde se crio hasta que empezó a jugar profesionalmente.

Además, explicó la problemática que sufren las personas cristianas en Nigeria, perseguidas en algunas zonas por milicias islamistas de Boko Haram. “Por suerte, el peligro es en el norte del país y mi familia siempre ha vivido en el sur”, dijo a los asistentes, que cerraron el acto con una ronda de preguntas.

Dani Garcia: “Me sentí mejor de lo que esperaba en el debut”

El base Dani Garcia aseguró que su debut con el Hiopos Lleida dejó “buenas sensaciones” pese a la derrota en la pista del Saski Baskonia y consideró que el equipo está “en el buen camino” tras competir durante muchos minutos ante uno de los equipos fuertes de la Liga. El jugador de Mataró admitió que el estreno fue “agridulce” por el resultado, pero destacó que “el equipo me está ayudando muchísimo y me sentí mejor de lo que esperaba” en su debut.

Garcia señaló que el técnico Gerard Encuentra le ha pedido “apretar en toda la pista y contagiar agresividad; y en ataque controlar los ritmos y correr más”, indicó. También cree que el equipo dio un paso adelante en intensidad, aunque aún hay margen de mejora. “Tenemos que estar 40 minutos al máximo para llevarnos victorias”, añadió.

Sobre la visita al líder de la competición, el Real Madrid, este domingo, aseguró que el objetivo será competir. “Es una pista muy difícil, pero iremos a darlo todo”.Por su parte, Cameron Krutwig reconoció que la derrota ante Baskonia dejó “mal sabor de boca”, aunque destacó que el equipo demostró que puede competir. Además, elogió la llegada de Garcia: “Nos da organización y conoce muy bien la competición”.

En el plano personal, aseguró sentirse “bien” con su rendimiento. Además, restó importancia a la actual racha negativa. “Los partidos son difíciles y los rivales están arriba en la clasificación. Solo podemos salir a competir y hacerlo lo mejor posible”, concluyó.