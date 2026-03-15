Una generación irrepetible

En la memoria deportiva de Lleida, pocos nombres despiertan tantas sonrisas y recuerdos como el de Albert Bergés Ibáñez, conocido popularmente como Lo Quirra. Aunque muchos lo identifican por su faceta más bohemia, en los años sesenta fue uno de los ciclistas de pista más destacados de la ciudad, cuando el velódromo se convertía en un hervidero de pasión y miles de aficionados lo abarrotaban cada semana. “Mi mejor año fue 1962, cuando terminé tercero o cuarto en el campeonato intervelódromos y el equipo de Lleida se proclamó campeón. Era un equipo bestial. Todos mis compañeros creo que ya han fallecido”, recuerda con un punto de nostalgia.

Aquel conjunto estaba formado por nombres que hicieron historia en el ciclismo local: Josep Maria Metaute, Quintí Casals, José Tello y Jaume Calucho, a los que se sumaban dos refuerzos madrileños de gran nivel, Juan Carlos Pérez y Julio Latorre, auténticas estrellas de la pista. “Ya se puede imaginar el nivel que teníamos. Nuestro entrenador era Joaquim Colomina y el masajista Carlos Rodríguez, cabo de la Guardia Urbana”, señala Bergés.

El ciclismo, además, les reportaba ingresos nada despreciables. “Cobrábamos entre 4.000 y 5.000 pesetas cada semana, una fortuna entonces”, recuerda. El ambiente era único. “En el velódromo se juntaban 4.000 o 5.000 personas. Había tanto público que algunos solo veían la cabeza de los corredores. El fútbol en Lleida estaba en categorías bajas y la gran atracción era el ciclismo de pista”, explica. La pasión era tal que, al término de las competiciones, la salida del velódromo quedaba colapsada de coches. “Tenía que venir la policía armada, los ‘grises’, para dirigir el tráfico”, recuerda divertido.

En el día a día, el sacrificio era enorme: “Entrenábamos entre 100 y 150 kilómetros de carretera por la mañana y luego por la tarde hacíamos una o dos horas a tope en la pista. Era durísimo”. El taquillero, Àngel León, fue uno de los impulsores de la Penya Colomina, referente del ciclismo local. También había picaresca: “Como no había vallas de control, mucha gente se colaba para vernos correr”, afirma Bergés.

Las condiciones de la pista no eran las mejores. “Había tramos con baches y nosotros lo usábamos como táctica. Los ciclistas de fuera lo desconocían y salían disparados contra el público. Ni el gran Miquel Poblet podía con nosotros allí”, ríe Bergés.

Los dos madrileños del equipo, Pérez y Latorre, eran tratados como auténticas figuras. “Tenían todo pagado en el Restaurante Moderno, porque el dueño era muy aficionado al ciclismo. Tenían tubulares de 150 gramos, lo último en aquel tiempo, que a ellos se los financiaban y a nosotros no”. Pese a esas diferencias, Bergés defiende la calidad del bloque local. “No teníamos nada que envidiar a nadie. Yo hacía la modalidad Americana, la que ahora llaman Madison, junto a Quintí Casals, que llegó a ser mi cuñado y fue tan o más bueno que Juan Carlos Pérez. Hicimos historia”, concluye un emocionado Bergés, que también hizo sus pinitos en los rallies.

‘Lo Quirra’: la voz del garrotín en la memoria popular de Lleida

Para entender la vida popular de Lleida de los últimos 60 años, hay que hablar del garrotín y uno de sus protagonistas fue Albert Bergés. No solo fue un estilo musical gitano-payés, sino una manera de relacionarse, de compartir penas y alegrías en una ciudad pobre, marcada por la posguerra. “El garrotín alegraba en medio de la miseria y el hambre colectiva. Era una fiesta, una forma de resistencia”, explica Bergés.En ese universo desfilaron apodos que todavía hoy sobreviven en la memoria popular: Lo Marquès de Pota, Lo Parrano, Lo Beethoven, Los Salazar, Los Reyes… Y, por supuesto, Lo Quirra, testigo privilegiado de aquella generación de artistas y vividores. “Eran gente maravillosa, auténticos cracks. Sabían cantar, bailar, improvisar parodias”, relata Bergés.Nacido en 1941, en plena posguerra, Lo Quirra creció en la miseria. “A los nueve años ya trabajaba. Aprendí a leer gracias al hijo de un guardia civil. No fui a la escuela: tenía que llevar dinero a casa”, confiesa.Durante el franquismo conoció de cerca la represión. “Me llevaron dos veces al calabozo, por política y por un comentario malinterpretado. Eran tiempos peligrosos: si no te arrodillabas en Semana Santa, te caía un golpe”, rememora.Aun así, su carácter libre no se doblegó. “Yo he sido feliz. He bailado, he cantado, he vivido como he querido. Y lo que queda, lo seguiré viviendo igual”, asegura.En 2003, la ciudad le reconoció su trayectoria nombrándolo Carrincló, un título que celebra a los guardianes de la memoria popular. “Fue maravilloso, un regalo. Porque la vida carrinclona es familia, aunque la gente crea que solo eran borracheras. Era cultura, era Lleida”, afirma.