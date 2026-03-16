El Atlètic Lleida cambia el Camp d'Esports por el Ramon Farrús para acabar la temporada

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El Atlètic Lleida ha decidido trasladar sus partidos como local al Campo Municipal Ramon Farrús para disputar los tres últimos encuentros de la temporada a Segunda RFEF. La medida responde a criterios estrictamente deportivos después de que los responsables del mantenimiento hayan confirmado que el césped del Camp d'Esports no mejorará durante las próximas semanas.

Los jugadores del equipo leridano han manifestado reiteradamente a la junta directiva la voluntad de competir en las mejores condiciones hasta el final del campeonato. Esta petición del vestuario, sumada a las valoraciones técnicas sobre el estado del terreno de juego, ha llevado al club a tomar la determinación de no volver al Camp d'Esports lo que resta de curso.

Tres partidos decisivos a Ramon Farrús

El Atlètic Lleida recibirá a sus rivales en el campo municipal en tres ocasiones. El primer partido será contra la Valencia B el domingo 22 de marzo, seguido del enfrentamiento delante del Alcoyano el domingo 5 de abril. El calendario se cerrará con el duelo contra el Ibiza el domingo 19 de abril, que supondrá el último partido de liga en casa.

Sistema de accesos para los abonados

El club ha establecido tres accesos diferenciados para facilitar la entrada al recinto. El acceso 1 estará destinado a los abonados que en el Camp d'Esports ocupan la tribuna. El acceso 2 será para palco, palcos de empresas y prensa. Finalmente, el acceso 3 corresponderá a los abonados ubicados habitualmente a general o gol norte.

Aforo limitado sólo para socios

Debido a las limitaciones de aforo de Ramon Farrús, no se pondrán entradas en venta para el público general. El acceso quedará restringido exclusivamente a los socios y socias de la entidad. El club recomienda llegar con antelación y seguir las indicaciones de los voluntarios en los accesos para garantizar una entrada ordenada.