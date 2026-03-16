El Atlètic Lleida, en caída libre tras caer contra el Atlético Baleares

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

Una vez más, el Atlètic Lleida perdió un partido en su dura travesía por la Segunda Federación, que en cuestión de nueve meses, ha pasado de ser una ilusión a una pesadilla. Ayer, el Atlético Baleares hurgó en la herida de un equipo que lo intentó pero volvió a sucumbir por detalles que, sumados entre ellos, han ido alejando a los de Jordi López de la salvación. De hecho, el Ibiza marca la salvación a nueve puntos de los leridanos y el play out a ocho, ocupado por el Valencia Mestalla tras el empate ayer entre estos dos equipos (1-1).

En cuanto al partido, el primer tiempo fue merecedor de un 0-0, donde hubo llegadas al área por parte de ambos conjuntos pero sin ideas en las últimas decisiones. Por el bando balear, el intento más destacado fue en el 33, en un centro para Manu Morillo, que solamente tenía que empujar el balón. Pero antes de eso, Borja López le negó el remate con un despeje acrobático providencial. Por parte leridana, se registraron dos voleas desde la frontal, las dos del lateral Aser Palacios y las dos desviadas, sin peligro. De este modo se cerraron los primeros 45 minutos, donde el Atlètic Lleida había neutralizado a uno de los grandes del grupo, pero sienco consciente de que, por muy bueno que sea empatar en el Estadio Balear, un punto no aclaraba el nublado cielo de Cappont.

En el segundo tiempo se esperaba más dinamismo por parte de ambos equipos, pero principalmente fue del Atlético Baleares, que en el 52 avisó con una falta lateral de Jofre Cherta que golpeó en el palo tras no encontrar rematador. Ya en el 57, el conjunto insular inauguró el marcador mediante Manu Morillo, que remató de espaldas a portería con la nuca. Un movimiento mitad suerte, mitad genialidad que condenaba a los de Jordi López, que no habían entrado bien en el segundo tiempo (1-0).

Justo en la jugada siguiente, Quim Utgés dispuso de un tiro franco desde dentro del área, pero disparó al cuerpo del meta balear.

A partir del 75, el partido se rompió y el ariete Juanmi Durán tuvo dos tiros seguidos dentro del área después de pérdidas leridanas, pero sin encontrar portería desde posiciones muy favorables.

Poco antes de llegar al 90, el asistente invalidó un gol de Darius por un fuera de juego muy ajustado y, mientras la afición mallorquina se lamentaba por no haber cerrado el partido, el Atlètic Lleida tuvo dos voleas en el añadido para salvar un punto. La primera, en el 90, de Ortega desde el balcón del área, pero disparó arriba tras acomodar mal el cuerpo. La segunda, en el 92, fue aún más clara para Campins, que también voleó arriba, pero en una posición muy franca desde dentro del área.

Entre lamentos e impotencia, el colegiado pitó el final de un partido que vuelve a castigar al Atlètic Lleida, que sigue deambulando por los campos de la categoría, cada vez más lejos de una salvación que ya hace días que parece más un milagro que un objetivo.