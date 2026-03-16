El Guissona cede el empate en los minutos finales

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Reparto de puntos entre Guissona y Balàfia en un partido con una primera parte que terminó sin goles. En la segunda, el Guissona se adelantó gracias al tanto de Laarif (1-0, 59'). Tras el tanto, el Balàfia trató de empatar, pero fueron los locales los que dispusieron de algunas ocasiones de peligro, pero sin materializarlas. Finalmente, el Balàfia empató a pocos minutos del final, gracias al gol de Cáceres (1-1, 88’). Tras el tanto, los visitantes buscaron completar la remontada pero la defensa local lo evitó. En el añadido, el Balàfia protestó un posible gol que despejó la defensa local bajo la línea, pero el árbitro consideró que la pelota no entró completamente, por lo que el marcador no se movió.