El Lleida, peleado con la suerte

Publicado por ÀLEX GARGALLO Creado: Actualizado:

A poco le supo al Lleida el punto sumado ayer en el Camp d’Esports ante el Cerdanyola (1-1), en lo que fue, por lo menos, su mejor actuación ofensiva este 2026. Multitud de ocasiones, un penalti fallado antes del descanso y un gol anulado en los instantes finales no bastaron para ganar un duelo vital ante el rival que marcaba la salvación, que se mantiene a la misma distancia que al inicio de la jornada: cinco puntos.

Era una magnífica oportunidad para reengancharse al objetivo de la permanencia. Consciente de ello, el Lleida salió con más ritmo que su rival y sorprendió con el cambio de sistema al 4-2-3-1. En el minuto 12, en una jugada por la derecha entre Revert y Alegre, el primero centró al área pequeña y Russo cabeceó para firmar el 1-0.

Con ventaja y buenas sensaciones llegó la jugada clave, a dos minutos del descanso. Totti, tras una gran maniobra, fue derribado dentro del área y el Lleida pudo lanzar el primer penalti de la temporada. Russo asumió la responsabilidad, pero su potente disparo se estrelló en el larguero y los azules se marcharon al vestuario con la sensación de haber dejado escapar una gran oportunidad.

Dicen que quien perdona lo paga, y así sucedió. En la reanudación, Alegre dispuso de un mano a mano ante Baño que el portero visitante resolvió con una gran parada cerca de la escuadra. En el rechace de la misma acción, Russo probó suerte desde fuera del área y Baño volvió a evitar el gol.

La gran decepción llegó en el minuto 82: un centro lateral de Dídac acabó con el empate, obra de Montalbán, que aprovechó el rechace tras la primera intervención de Satoca (1-1). Ya en el 88, una falta lejana colgada por Putxi terminó con un gol anulado a Boaz, en una acción muy protestada en la que el defensa neerlandés parecía arrancar en posición legal. Una vez más, la fortuna volvió a darle la espalda al Lleida, que va quedándose sin cartuchos.

Cortés: “Merecimos ganar, anulan un gol que no es fuera de juego”

“Merecíamos ganar”. Con esta contundencia abrió la rueda de prensa el técnico del Lleida, Jordi Cortés, muy molesto porque “nos anulan un gol que no es fuera de juego, ni mucho menos”. No obstante, el de Balaguer lamentó que “es una lástima haber fallado el penalti, porque el 2-0 les hubiera hecho mucho daño”.

“Espero que la historia de este club no quede marcada por dos penaltis al larguero”, añadió, en referencia al que fallo en Sevilla Óscar Rubio, que estuvo con el equipo en el vestuario durante el descanso, según reveló Cortés.

Un día más, el entrenador dejó claro que “los jugadores se dejan la piel, lo seguiremos intentando hasta el último día” y destacó que “si competimos así, habrá opciones de salvación seguro”. Además, volvió a agradecer el apoyo de “la mejor afición del territorio nacional”.