La leridana Mariona Armero firma un récord de España

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La atleta leridana Mariona Armero consiguió ayer el récord de España en la modalidad de 200 metros pista cubierta en el Campeonato de España Sub18, celebrado en la localidad andaluza de Antequera (Málaga). La velocista del Aldahra Lleida UA firmó una marca de 23.64 que le valió para pulverizar la mejor marca de España en la categoría sub18 y también en la sub20. Ambas estaban en posesión de la atleta de Sant Cugat Jaël Bestué, cuyos registros eran de 24.01 en la categoría sub 18 y 23.67 en la sub 20. La marca de Armero es la cuarta mejor del mundo este 2026, la mejor de Europa en la presente temporada y la séptima en la categoría sub18 de todos los tiempos. La atleta del Segrià se impuso con mucha solvencia a sus competidoras. Ainhoa García (UA Coslada) terminó en segunda posición con una marca de 24.40 y Allegra García-Miñaur (AD Marathon) fue tercera tras completar la prueba en 24.63.

Por otro lado, la atleta de Lleida Jana Queralt consiguió la medalla de oro en los 60 metros vallas y estableció la segunda mejor marca de todos los tiempos tras completar la prueba en 8.36. La atleta del F.C Barcelona se impuso a las velocistas del equipo Nerma Raquel Lobo y Natalia Jaramillo que, con un tiempo de 8.48 y 8.46, completaron el podio, respectivamente. Con este resultado, la atleta azulgrana se coronó campeona de España y consiguió la mejor marca de Europa en la presente temporada 2026. Además, tan solo se quedó a tres centésimas del récord de la atleta d’Hospitalet del Llobregat María Vicente, que en 2018 terminó la prueba en 8.33.