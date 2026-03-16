Lluvia de goles del Golmés al Alcarràs B

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Golmés, tal y como refleja el resultado, fue el claro dominador del encuentro que disputó ante el Alcarràs B (8-0). A los visitantes les costaba salir desde campo propio con el balón jugado. En cambio, los locales trazaban buenas combinaciones que les permitían plantarse en tres cuartos de campo fácilmente. El momento clave, fruto de la constante y buena presión del Golmés, fue la expulsión por doble amarilla de Sans, que además propició un penalti (3-0). Con uno más, el Golmés siguió con la marcha puesta, buscando realzar el ánimo después de la derrota por la mínima de la semana pasada ante el Borges Blanques B (4-3). El Alcarràs B, por su parte, no logra escapar de la mala dinámica de resultados, acumulando cuatro derrotas consecutivas.