Triunfo vital del AEM contra el Europa para soñar

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

Si algo no se le puede recriminar al AEM esta temporada es que se lo está dejando todo en el campo para mantener la categoría. El técnico aemista, Rubén López, remarcó en la previa que “nos lo dejaremos todo para que Lleida tenga como mínimo un año más un equipo en esta categoría” y ayer sus jugadoras cumplieron sus palabras al pie de la letra. El AEM se impuso al Europa por 1-0 en una actuación brillante de las leridanas en el derbi catalán de Primera RFEF. Un triunfo que acerca al equipo leridano a la salvación y, como rezaba Rubén López, a mantener la capital del Segrià en la segunda categoría del fútbol femenino.

El AEM jugó dos partes diferenciadas. En la primera, el conjunto leridano firmó, probablemente, una de las mejores actuaciones de la temporada, arrollando a su rival y culminándola con un tanto de Marta Charle al filo del descanso. En la segunda, el juego no fue tan brillante, pero la lucha incansable del equipo le valió para resistir y materializar un triunfo vital. La victoria, marcada también por el intenso viento que azotó el campo de fútbol del Recasens, llega tras el parón internacional y la derrota ante el Cacereño (2-1), equipo que marca la salvación con 23 puntos, los mismos que el equipo del Segrià. Por su parte, el Europa es penúltimo a seis puntos del AEM, que dio un golpe sobre la mesa y ya mira a su duelo intersemanal ante el Betis, otro rival directo por la salvación.

En la primera parte, el AEM saltó al terreno de juego con muchos cambios. Inés, con molestias, y Blasco, apercibida de sanción, se quedaron en el banquillo. En su lugar entraron en el once Ransanz y Nora, que cubrieron con creces su rol en el partido. Las leridanas, a pesar de la variación táctica y las dos semanas de parón, salieron con todo, como si nada hubiera cambiado. A pesar de tener el viento en contra, parecían un vendaval y el Europa no sabía de donde le venía la tormenta. El AEM presionó desde el arranque la salida de balón del Europa y en un robo alto llegó la primera ocasión. Evelyn recibió y desde tres cuartos de campo probó el disparo, que se fue desviado. Tres minutos después, en el 13, María Lara culminó una gran jugada por banda izquierda, pero su remate llegó flojo a las manos de Curbelo.

Con el discurrir de los minutos, las ocasiones se esfumaron. Ni AEM ni Europa se mostraron clarividentes en el centro del campo, pero las leridanas contaban con Noe, omnipresente durante todo el encuentro. Lo suyo fue un recital. Sin embargo, en el 37, cometió una falta que le costó la amarilla, quinta de la temporada que le hará perderse el próximo partido. El encuentro se encaminaba al descanso igual que empezó, con el empate a cero, pero en el 44, cuando todo parecía sentenciado, Evelyn recuperó la posesión a la altura del área, progresó y conectó con Marta Charle, que picó el balón para abrir el marcador (1-0). La de Soria materializó el primer gol de 2026 lejos del balón parado y mandó a las suyas por delante al descanso.

En la reanudación, Nany Haces hizo tres cambios. Bové, Anon y Aina Torres ingresaron para revertir la situación. Las escapuladas, inéditas en la primera parte, comenzaron a apretar. La primera ocasión llegó en el 52 con un disparo lejano de Anon y la segunda en el 56, tras un remate de Ainhoa que obligó a volar a Lucía Alba, providencial una vez más. No fue el arranque soñado, pero el AEM reaccionó. La más clara la tuvo Congo que, con pillería, se llevó el esférico con la mano, aunque falló el uno contra uno ante Curbelo, posiblemente, debido al cansancio, lo que en el 78 a punto estuvo de costarle caro a las locales. Peñalver perdió el balón en el área y Lucía se hizo gigante para evitar que Natalia empatara. En los minutos finales, la tensión era grande. El Recasens, que presentó una entrada fantástica por la presencia de jugadores de la base y socios del Lleida, apretó, conocedor de la importancia de un triunfo que llegó con una explosión de felicidad. Las jugadoras celebraron con fuerza que ya están empatadas con el Cacereño, que marca la permanencia, y siguen dependiendo de sí mismas para mantener a Lleida en la categoría.