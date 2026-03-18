La Pera Run reunirá a 500 atletas el día 22

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La Pera Run d'Albatàrrec afronta su tercera edición con un récord de participación y las plazas completamente agotadas. Hasta 500 inscritos se darán cita el próximo 22 de marzo en la localidad del Segrià para disputar una prueba atlética que contará con dos recorridos de 10 y 6 kilómetros y presenta una novedad: “La Pereta Run”, una carrera infantil de 100 metros que se disputará antes de la carrera y la caminata de adultos. Esta prueba está destinada a los niños y niñas y no requerirá inscripción previa, con el objetivo de fomentar la participación familiar y acercar el deporte a los más jóvenes.

La prueba, organizada por l’Associcació Esportiva d’Albatàrrec y el ayuntamiento, regresará después de que el año pasado, en la segunda edición, tuviera que anularse debido a las fuertes lluvias que afectaron el fin de semana en que debía celebrarse.