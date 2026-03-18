Victoria de prestigio del Borges en Pontevedra

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El Enoli Les Borges Vall consiguió ayer una victoria de prestigio en su duelo directo a domicilio frente al Visit Pontevedra (2-4), un rival directo en la tabla y que ahora queda tan solo un punto por encima de los de Les Garrigues, que tienen aún un partido pendiente y, por lo tanto, tiene la posibilidad de asaltar la sexta plaza que ocupa su rival.

En un encuentro muy igualado y de más de cuatro horas, el equipo leridano arrancó a remolque, fruto de la derrota de Cerc Carrera contra Martín Betancor (3-1) en el partido inaugural (10-12, 11-8, 11-6 y 13-11). Sin embargo, Joan Masip devolvió la igualdad al partido, al superar a Miguel Ángel Vílchez por idéntico resultado (6-11, 23-21, 12-14 y 10-12), aunque con muchísima igualdad a la hora de resolver los juegos.

Marc Duran dio la primera ventaja al Borges, superando a André Coelho en el tercer enfrentamiento, también muy igualado (2-3), pero con victoria final leridana en el quinto juego (9-11, 6-11, 13-11, 11-3 y 8-11). Sin embargo, Vílchez volvió a imponer las tablas (2-2), superando a Carrera por 3-1 (8-11, 12-10, 12-10, 11-8). El equipo leridano necesitaba dos triunfos en los partidos finales para llevarse el triunfo y los consiguió. Duran batió a Bentancor por 2-3 (12-10, 9-11, 12-10, 2-11 y 9-11) y una lesión del local Coelho, que debía jugar ante Masip, le dio el punto definitivo al Borges.