Marçal Piró acaba el 21 en su primer Mundial sub-25

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El leridano Marçal Piró acabó vigésimo primero en el primer Campeonato del Mundo U25 de Concurso Completo de Equitación, disputado del 22 al 26 de julio en Millstreet (Irlanda). La cita, celebrada en la Green Glens Arena del condado de Cork, estrenó esta nueva competición internacional, la primera de este nivel que afrontaba el jinete de Mollerussa, un paso intermedio entre las categorías de formación y la alta competición absoluta.

Piró firmó el mejor resultado español junto a “Eventing de Fay”, que concluyeron en la vigésima primera posición con un total de 79,4 puntos. El binomio comenzó el campeonato con una destacada actuación en la doma, donde obtuvo un 67,78 % y 32,2 puntos, lo que le permitió situarse undécimo en la clasificación provisional. Tras el recorrido de cross descendió hasta la vigesimosexta posición, después de una penalización de 20 puntos, pero un recorrido de salto sin penalización en la jornada final, el mejor de los 40 participantes, le permitió remontar cinco puestos y rozar el Top20.

“Me llevo una experiencia buenísima. Estoy contento porque he demostrado que estoy a la altura para poder competir al máximo nivel en este tipo de campeonatos y preparado para lo que vendrá”, aseguró el jinete del Pla d’Urgelll.