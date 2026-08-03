Motocross con valores

Durante años, Dani Hernández ha recorrido los circuitos como piloto primero y como entrenador después. Ha guiado la progresión de algunos de los mejores talentos del motocross español y ha convertido la técnica de pilotaje en su forma de entender este deporte. Ahora da un paso más con la creación de MX Concept 2.0, una escuela de motocross de base en su localidad natal de Linyola que nace con un objetivo ambicioso: enseñar a pilotar, pero también utilizar la moto como una herramienta educativa para el desarrollo personal.

El proyecto abrirá sus puertas en septiembre y está dirigido a niños y jóvenes de entre 5 y 16 años. Las clases tendrán formato de actividad extraescolar y estarán adaptadas tanto a quienes se inician en el motocross como a pilotos con experiencia, incluyendo la posibilidad de alquilar motos para facilitar el acceso a quienes no dispongan de una propia. Pero la propuesta de Hernández va mucho más allá del aprendizaje de curvas, saltos o frenadas. Su método combina la formación técnica con el trabajo de la inteligencia emocional. Coach deportivo y especializado en mindfulness, el técnico leridano defiende que el motociclismo puede convertirse en una escuela de vida. “La filosofía de enseñanza consiste en inculcar una técnica de pilotaje diferente mediante una metodología que refuerza la inteligencia emocional del niño”, explica Hernández, convencido de que la concentración, la gestión del miedo, el autocontrol o la confianza son tan importantes como la velocidad sobre la moto. En su opinión, “practicar motociclismo con consciencia puede ser una gran herramienta de aprendizaje y crecimiento personal”.

La iniciativa culmina un proyecto en el que Hernández llevaba trabajando desde hacía años. Su puesta en marcha ha sido posible gracias al respaldo de Construccions Roc-Oliva, empresa de Linyola que ha cedido las instalaciones y los terrenos donde se desarrollará la actividad y que ha impulsado decisivamente la creación del centro. El entrenador reconoce que sin ese apoyo el proyecto difícilmente habría podido hacerse realidad, convirtiéndose la colaboración entre ambas partes en el pilar sobre el que se ha construido la escuela. Uno de los grandes atractivos de MX Concept 2.0 será también la participación del piloto leridano Adrià Monné, actual campeón de España de MX2, que colaborará como entrenador aportando su experiencia competitiva a las nuevas generaciones. Monné conoce perfectamente la metodología de Hernández, ya que trabaja con él desde que tenía seis años y considera al técnico una figura clave en su evolución deportiva. Bajo su dirección ha conquistado títulos estatales y ha dado el salto al Europeo y al Mundial, consolidándose como una de las grandes promesas del motocross español. La incorporación del campeón estatal permite a los alumnos aprender junto a un referente que continúa compitiendo al máximo nivel, acercando la alta competición al motocross de base y ofreciendo un modelo de esfuerzo, disciplina y constancia. Y es que para Dani Hernández formar campeones solo tiene sentido si antes se forman personas.