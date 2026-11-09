El título se aplaza: Marc Márquez termina segundo en Qatar y pierde su primer ‘match ball’

Publicado por Agències REDACCIÓN Creado: Actualizado:

El décimo título de Marc Márquez (Ducati) tendrá que esperar dos semanas más. En Qatar, el piloto leridano tuvo ayer su primer 'match ball', pero el triunfo de Marco Bezzecchi (Aprilia) en la carrera larga del Gran Premio de Qatar, vigésima prueba del Mundial de MotoGP, y la séptima posición de un mermado Jorge Martín (Aprilia) retrasaron sus aspiraciones para conquistar su décimo entorchado, octavo en la categoría reina del motociclismo. Márquez terminó en una meritoria segunda posición, por delante de Raúl Fernandez (Superfile), que le acerca un poco más a un título que puede definir en la próxima prueba de MotoGP, celebrada en el circuito de Portimao.

En la penúltima cita del Mundial de motociclismo, el de Cervera, que es líder con 431 puntos, dependerá de si mismo para sentenciar el título ante un Jorge Martín que es segundo con 371. La diferencia entre ambos es de 60 puntos, por lo que lo único que tendrá que hacer Márquez es no perder más de 24 puntos con su perseguidor. Es decir, si le saca dos puntos en la carrera al esprint se proclamará campeón del Mundo. Además, si gana, no dependerá de la posición de su principal perseguidor por la corona.

En su primer ‘match ball’ por el título, Márquez cayó de la segunda a la tercera posición una vez apagados los semáforos en el circuito de Lusail, que presentó una pobre parrilla con apenas 16 pilotos alineados dada la situación bélica en Oriente Medio y por las múltiples bajas entre las que destaca la de Àlex Márquez (Gresini), incapaz de participar en el antepenúltimo Gran Premio de la temporada tras pasar exitosamente por quirófano. Por su parte, Bezzecchi defendía con uñas y dientes su posición de privilegio por delante de Raúl Fernández, verdugo del leridano en la primera vuelta. Por detrás, Martín conseguía pasar de la undécima a la octava plaza en la primera vuelta después de que su mermado ritmo en la ‘qualy’ por su reciente lesión de muñeca en el GP de Australia le condenara a salir desde las últimas posiciones.

Mientras el italiano comenzaba a dejar atrás al de la Aprilia satélite, los dos contendientes por el campeonato cedieron una plaza poco después, aunque consiguieron recuperarla para asentarse de nuevo en la tercera y la octava, respectivamente, a partir del sexto giro, cuando el de Cervera le devolvió la pasada a Pedro Acosta (KTM).

Antes del ecuador de las 22 vueltas fijadas, Martín adelantó a Fabio Di Giannantonio (Ducati) para situarse séptimo, un puesto del que ya no se movería. Sí lo hizo el catalán, que con solo dos giros por delante aprovechó la larga recta del trazado catarí para dar cuenta de Fernández y auparse a una segunda posición que le acerca al título. A pesar de que el fin de semana empezó con buenas sensaciones para Márquez, optimista en su carrera por el título tras imponerse en la carrera al sprint del sábado, su segunda posición retrasa un campeonato que tiene encarrilado.

Por su parte, Dani Holgado (Kalex) celebró el triunfo en Moto2, liderando un podio íntegramente español junto a Iván Ortolá (Kalex) y Alex Escrig (Forward). Por último, en Moto3, David Almansa (KTM) dominó de principio a fin en la carrera en Lusail y firmó su cuarta victoria de la temporada, todo para encabezar un podio al que también se subieron otros dos españoles: Adrián Fernández (Honda) y el ya campeón Máximo Quiles (KTM).

Tras su segunda posición en el Gran Premio de Qatar, el piloto leridano Marc Márquez ya ha empezado a mirar a la próxima cita en Portugal, donde puede proclamarse campeón del mundo por décima vez. El de Ducati resaltó que “ahora toca un pasito atrás y seguir sumando sin arriesgar tanto” en uno de los trazados más exigentes del calendario de Moto GP. “Es de esos circuitos que tendrá condiciones extremas, prácticamente final de noviembre, significa frío, bajas temperaturas y lluvia. Portimao es un circuito muy técnico, espectacular, pero de los más fáciles de cometer errores”, añadió un Márquez que resaltó que “hemos demostrado que cuando ha tocado arriesgar hemos arriesgado, estas últimas carreras, tenía la ruta asiática marcada como un todo o nada para sacar todas mis cartas”.

Sobre el fin de semana, el leridano aseguró que ha sido “importantísimo” porque sabian que “las Aprilia aquí irían muy rápido”. “Cuando estás luchando por un Mundial sacas cosas de tu pilotaje. Hemos rendido a un buen nivel todo el fin de semana”, concluyó.

Por otro lado, el perseguidor del de la Segarra en el Mundial, Jorge Martín, que ha sido séptimo, destacó que “quiero luchar hasta que pueda”. “Creo que en Portugal podré estar casi al 100% y tengo ganas de ver mi potencial allí”, añadió el piloto madrileño sobre la próxima prueba.

Cervera aplaza la fiesta por el décimo Mundial Una treintena de seguidores de Marc Márquez se reunieron ayer en el restaurante Bargués de Cervera para seguir el Gran Premio de Catar, pendientes de si el piloto conseguía su décimo título mundial, según informó Jordi Bonilla. Minutos antes de las cinco de la tarde, varias motos llegaron al establecimiento, donde la comunidad de aficionados de Cervera sigue habitualmente las carreras de MotoGP. También acudieron seguidores de otras localidades catalanas, con la esperanza de ver a Márquez sentenciar el campeonato, aunque la mayoría se mostraba prudente ante la dificultad de que lo consiguiera.