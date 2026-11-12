Marçal Piró se cuelga el bronce en la Copa del Rey

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El jinete leridano Marçal Piró, de 22 años, se ha colgado la medalla de bronce en la Copa del Rey de concurso completo de equitación disputada este fin de semana en Segovia. Montando a Eventing de Fay, el jinete de Mollerussa sube de esta forma por primera vez al podio de esta competición, después de terminar séptimo en 2023 y quinto en la edición del año pasado. El mollerusense superó a su mentor, el también leridano Albert Hermoso, ganador de la Copa del Rey en ocho ocasiones y que participó con Hazel IV. El jinete de Os de Balaguer no pudo competir con su montura habitual, Italia Jolly Jumper, que descansó tras conseguir un podio en el internacional de Italia y antes de afrontar una exigente prueba de salto en Valencia.

Piró, que a finales de septiembre disputó su primer Campeonato del Mundo U25, en el que terminó en la vigésima posición, comenzó la Copa del Rey con una cuarta posición en la prueba de doma clásica, resultado que mejoró tras el salto de obstáculos, disciplina en la que se anotó la victoria y que le permitió escalar hasta el tercer puesto de la general, una posición que supo defender en la decisiva prueba de cross, asegurándose así el tercer cajón del podio. “Después del quinto puesto del año pasado me esperaba estar entre los cinco mejores, pero el podio ya eran palabras mayores, por eso estoy muy contento por la medalla”, reconoció el jinete de Mollerussa.

Por su parte, Albert Hermoso, que había sido quinto tras las dos primeras disciplinas, afrontó el cross con Hazel IV, pero el caballo no superó a la primera uno de los obstáculos del recorrido, una incidencia que le penalizó en la clasificación. Italia Jolly Jumper, su montura habitual, descansó después de competir en Italia, donde había conseguido un podio. Ambos jinetes leridanos cerrarán la temporada los días 5 y 6 de diciembre con el Campeonato de España de concurso completo.