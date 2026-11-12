Talento joven en Boí Taüll

La estación de Boí Taüll acogerá el próximo mes de diciembre una primera concentración de jóvenes practicantes de esquí de montaña con el objetivo de fomentar este deporte, favorecer el intercambio de experiencias y crear vínculos entre deportistas que se encuentran en diferentes etapas de su formación. La iniciativa, impulsada por la empresa Oxigen con la colaboración de la estación de la Alta Ribagorça y el Patronat de Turisme de la Vall de Boí, quiere reunir a integrantes de clubes y centros de tecnificación los días 12 y 13 de diciembre, en el mismo escenario que se disputará en enero la Copa del Mundo por cuarto año consecutivo.

La convocatoria está dirigida tanto a jóvenes que empiezan a practicar esta disciplina en sus clubes como a deportistas que ya forman parte de estructuras de tecnificación y tienen un camino más orientado a la competición. La intención es que ambos perfiles compartan jornadas de entrenamiento y convivencia. “Queremos juntar todos estos perfiles para que aquellos que empiezan se inspiren en los que ya están en los centros de tecnificación y que estos, a su vez, motiven a los que comienzan”, explica Carles Hidalgo, responsable de Oxigen.

El encuentro contará con un programa general de actividades y entrenamientos, aunque cada club o centro podrá adaptar las sesiones a su nivel y objetivos. Así, los participantes, de entre 12 y 16 años, podrán realizar recorridos con diferentes desniveles, en función de su experiencia. Las jornadas combinarán la actividad en la montaña con comidas compartidas y propuestas conjuntas por la tarde en el Outdoorpark de la Vall de Boí. Más allá de la preparación física, la convivencia será uno de los ejes de la iniciativa.

Hidalgo señala que, al tratarse de la primera edición, reunir entre 25 y 30 participantes ya sería un éxito. La propuesta tiene un carácter íntegramente promocional y no persigue ningún beneficio económico. La estación, los servicios de restauración y el alojamiento de Barruera han colaborado ofreciendo facilidades para hacer posible la participación de los jóvenes. El encuentro coincidirá, además, con una actividad de iniciación al esquí de montaña para los niños y niñas de la Vall de Boí, que se celebrará el sábado 12. Esta propuesta, que Oxigen impulsa desde hace unos años coincidiendo con el programa de la Copa del Mundo que acoge la estación de la Alta Ribagorça, está pensada para escolares de entre 8 y 10 años. Los participantes dispondrán gratuitamente del material y del acompañamiento de monitores para realizar una ascensión y un descenso. La actividad tendrá también un componente solidario, y es que las inscripciones, con un coste de dos euros por niño, se canalizarán a través del Consell Esportiu de la Alta Ribagorça y la recaudación se destinará a La Marató de TV3.