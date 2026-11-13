El Barça salva un punto

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El Barcelona no pudo pasar ayer del empate ante el Arsenal inglés (1-1) en el Spotify Camp Nou, en un duelo entre los dos últimos campeones de Europa en el que el conjunto azulgrana dominó el ritmo y tuvo las mejores ocasiones de gol, pero pagó su falta de acierto de cara a portería. Frida Maanum adelantó al conjunto inglés, mientras que Caroline Graham, la más destacada del partido, rescató un punto para las locales. Pese a acumular 24 remates, el equipo dirigido por Pere Romeu tuvo que conformarse con un empate que le sabe a poco por los méritos acumulados, aunque le permite mantenerse en lo más alto de la fase liga, igualado a puntos con el Olympique de Lyon.

Volvieron a cruzar sus caminos dos viejos conocidos en un Camp Nou que contuvo la respiración nada más comenzar. El Arsenal estuvo a punto de adelantarse en un rápido contragolpe que acabó con un remate de Russo al palo. El susto inicial espoleó al Barcelona, que subió una marcha y comenzó a morder y acumuló ocasiones, pero se topó una y otra vez con Misa Rodríguez. El Arsenal, que apenas había vuelto a inquietar la portería azulgrana, necesitó una sola llegada para adelantarse después de que Maanum aprovechó un rechace de Cata Coll (0-1).

Tras el paso por vestuarios, el guion apenas cambió. El Arsenal encontró cierta vía de escape por el costado izquierdo, pero el Barcelona no renunció a su propuesta ofensiva y siguió insistiendo en busca del empate. Tanto insistió que, al filo de la hora de juego, encontró el premio. Graham recibió un envío de Brugts, encaró a Hinds, recortó hacia dentro y, con la zurda, cruzó el balón al fondo de la red para hacer justicia (1-1).

Sin embargo, a diferencia de otros partidos en los que el primer gol azulgrana suele abrir la puerta a un nuevo aluvión de ocasiones, esta vez el Arsenal consiguió contener la reacción. Las azulgranas lo intentaron, pero no consiguieron el triunfo. Aun así, el empate les vale para igualar los 15 partidos invictos en Champions, récord que establecieron entre 2022 y 2024.