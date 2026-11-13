España cumple y se jugará el liderato ante Inglaterra

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España firmó ayer en Praga su quinta victoria seguida en la Liga de Naciones al derrotar a la República Checa (0-2) con un gol de penalti de Álex Baena y otro de Pubill en el tiempo añadido, en un partido en el que tuvo que arremangarse y en el que el protagonista fue el VAR, al detectar una pena máxima en la primera mitad y dejar con uno menos a los locales en la segunda.

Sin Lamine Yamal, que sí estará el domingo ante los ingleses, y otros pesos pesados, como Rodri o Mikel Oyarzabal, España saldó el trámite ante el colista que le permite llegar a la última jornada, el domingo frente a Inglaterra, como líder del Grupo 3 con 15 puntos en su haber tras un pleno de triunfos. Así, un empate ante la ‘three lions’ en el Metropolitano sería suficiente para certificar el pase a cuartos de final como primera de grupo.

El combinado de Luis de la Fuente, que amplía a 43 su racha histórica de encuentros sin perder, mandó desde el inicio pero le faltó pegada, hasta que llegó el penalti, revisado en el VAR tras una acción inofensiva en la que Ambros tocó de forma inocente la pelota con la parte alta de un brazo. Baena lo ejecutó y puso en ventaja a España, que antes del descanso pudo marcar el segundo, pero Fabián envió el balón a la cruceta.

Tras un gol anulado a Yeremy Pino por el VAR, los checos se activaron y pusieron cerco a la portería de Unai Simón. Pero la expulsión de Krejci, confirmada por el videoarbitraje, dejó a los locales tocados y Pubill, en el añadido, sentenció con el 2-0.