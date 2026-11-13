El Ilerna Lleida se interesa por un viejo conocido, Luka Bozic

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El Ilerna Lleida continúa sondeando el mercado de pívots y uno de los últimos nombres por los que se ha interesado es un viejo conocido, Luka Bozic. El ala-pívot croata quedó desligado ayer de los Guangdong Southern Tigers, de la Liga china, donde promediaba 21,3 puntos y 7,9 rebotes. No obstante, su elevada ficha hace inviable, de momento, su regreso a Lleida.

Por otra parte, Elche acogerá del 27 al 29 de noviembre la fase previa de la Minicopa Endesa, que reunirá a 16 equipos infantiles, entre ellos el Força Lleida, que ha quedado encuadrado en el grupo B junto a Unicaja, Joventut y Coruña. El equipo, dirigido por Olau Pallàs, está formado por Jan Roca, Quim Díaz, Eladi Nuño, Aleix Gasulla, Lucas Boix, Òscar Clua, Pau Rubio, Eloi Biurrun, Martí Riera, Roc Calvo, Arnau Pubill y William Fernando Ca.

En otro orden de cosas, durante el descanso el Ilerna-Manresa de este domingo se presentará la camiseta solidaria en defensa de la lengua catalana. La camiseta incorpora, en la parte fronta, el escudo del Ilerna y el lema Força llengua, y en la espalda la frase Il·lumineu la catalana llengua.