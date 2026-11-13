BALONCESTO
El Ilerna Lleida se interesa por un viejo conocido, Luka Bozic
El croata quedó ayer libre, pero su elevada ficha lo hace imposible
El Ilerna Lleida continúa sondeando el mercado de pívots y uno de los últimos nombres por los que se ha interesado es un viejo conocido, Luka Bozic. El ala-pívot croata quedó desligado ayer de los Guangdong Southern Tigers, de la Liga china, donde promediaba 21,3 puntos y 7,9 rebotes. No obstante, su elevada ficha hace inviable, de momento, su regreso a Lleida.
Por otra parte, Elche acogerá del 27 al 29 de noviembre la fase previa de la Minicopa Endesa, que reunirá a 16 equipos infantiles, entre ellos el Força Lleida, que ha quedado encuadrado en el grupo B junto a Unicaja, Joventut y Coruña. El equipo, dirigido por Olau Pallàs, está formado por Jan Roca, Quim Díaz, Eladi Nuño, Aleix Gasulla, Lucas Boix, Òscar Clua, Pau Rubio, Eloi Biurrun, Martí Riera, Roc Calvo, Arnau Pubill y William Fernando Ca.
En otro orden de cosas, durante el descanso el Ilerna-Manresa de este domingo se presentará la camiseta solidaria en defensa de la lengua catalana. La camiseta incorpora, en la parte fronta, el escudo del Ilerna y el lema Força llengua, y en la espalda la frase Il·lumineu la catalana llengua.