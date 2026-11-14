El Cecell Lleida presenta a sus 250 jugadoras y a sus 21 equipos

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El Cecell Lleida presentó ayer a sus 21 equipos y a las 250 jugadoras en un acto que reunió a las deportistas, las familias, representantes institucionales y colaboradores. La entidad afronta el curso 2026-2027 con un nuevo crecimiento en su número de integrantes que se refleja especialmente en el impulso de las categorías de base, con una estructura que combina 13 equipos federados, 6 escolares y 2 másteres, estos últimos participantes en la Liga del Consell Esportiu del Segrià. En este sentido, una de las novedades de la temporada es la incorporación de la figura de un preparador físico, integrado en una estructura técnica formada por 13 entrenadores.

En el ámbito competitivo, el Senior A, el Pips Nature Cecell, ha empezado invicto la temporada y tiene como objetivo principal ascender a Primera Nacional, tercera categoría estatal. En la misma línea está el filial, que busca ascender a Primera Catalana.