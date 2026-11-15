Ballbé y Cubillas vencen en la Trail Montroig

Momento de la salida de la Volta al pantà, una modalidad no competitiva y de carácter popular. - ÈRIC GRÀCIA

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Jan Ballbé y Lorena Cubillas se impusieron ayer en la prueba reina de la Trail Montroig, una prueba organizada por la Associació Trail Montroig Sant Llorenç Camarasa y el club Pedala.cat que reunió a más 900 participantes.

La jornada comenzó a las 7.30 horas con la salida de la maratón (40 kilómetros y 2.300m de desnivel positivo), modalidad que ganó Jan Ballbé (Dynafit) con un tiempo de 4 horas y 11 minutos. Victor Garcia (Kailas Fuga) y Martí Tarragona fueron segundo y tercero respectivamente con un mismo crono de 4 horas y 31 minutos. En categoría femenina, la más rápida fue Lorena Cubillas (Mount To Coast), con 5 horas y 28 minutos. Montse Gracia (5h:57’07”) y Alina Pintilie (5h:58’06”) completaron el podio.

Andreu Contijoch (Centre Excursionista Súria) se impuso en la media maratón (21,4 kilómetros y 1.340m de desnivel) con un tiempo de 2 horas, 6 minutos y 17 segundos. Joan Valls fue segundo (2h:06’57”) y Nil Bacardit (2h:13’46”) tercero. Alba Porta (independiente) fue la primera mujer, con 2 horas y 44 minutos. Irene Botines (2h:57’24”) fue segunda y Laura Salvia (3h:09’24”) tercera. En la modalidad Sprint (14 kilómetros, 560 de desnivel), Diego Cardozo fue el más rápido en hombres (1h:10’35”) y Blanca Duran en mujeres (1h:34’18”). La última salida fue la de la Volta al pantà, una modalidad de caracter no competitivo con casi 300 inscritos. La jornada terminó con la tradicional comida popular, que estuvo marcada por el ambiente festivo.