El Borges vuelve a ganar y ya está en octavos de final

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El Enoli Les Borges Vall selló ayer su clasificación para los octavos de final de la Europe Cup de tenis de mesa después de derrotar en la segunda jornada de la fase de grupos al Clube Desportivo 1º de Maio de Portugal por 3-1. Hoy (10.00) los leridanos lucharán por el primer puesto de su grupo ante el SPG Felbermayr Wels austríaco, que ayer venció al Olesno (0-3).

La eliminatoria no comenzó nada bien para el Borges, ya que Cesc Carrera, clave en la victoria el viernes ante los polacos, perdió el primer partido ante el portugués Gonçalo Gomes por 0-3, con parciales de 10-12, 10-12 y 7-11, lo que obligaba al equipo a remontar. La respuesta llegó de la mano de Luca Khidasheli, que restableció la igualada al batir a João Seduvem en un duelo muy disputado, que cayó del lado del barcelonés por 3-2, con parciales de 9-11, 11-5, 11-7, 8-11 y 6-2.

Con la eliminatoria igualada, Joan Masip dio un paso adelante y completó una actuación muy sólida frente a Tomás Pereira. El jugador del Borges no dio opciones a su adversario luso y resolvió el encuentro por la vía rápida, con un contundente 3-0 (11-3, 11-8 y 11-2), colocando al equipo de Les Garrigues a un solo punto del triunfo y de la clasificación para la tercera ronda europea.

Cesc Carrera tuvo la oportunidad de resarcirse de su derrota inicial y poner la setencia, y no falló. El jugador de Castellnou de Seana respondió con una victoria por 3-1 ante João Seduvem, con parciales de 12-10, 11-9, 9-11 y 11-3, certificando así el definitivo 3-1.

Los leridanos lucharán hoy por el primer puesto del grupo ante el Felbermayr Wels austríaco, ya que también tiene pleno de triunfos.